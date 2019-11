Serie A, Juventus – Milan: le formazioni ufficiali

Sarri inserisce a centrocampo Bentancur invece di Khedira e Bernardeschi dietro Higuain e Ronaldo. Pioli conferma l’undici della vigilia con Piatek preferito a Leao

TORINO – Conto alla rovescia quasi completato per il posticipo della docicesima giornata del campionato di Serie A delle ore 20.45 tra Juventus e Milan. Sono disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, la gara che sarà diretta da Maresca. Con lui i bianconeri positivo il bilancio piuttosto positivo per i bianconeri: 4 i successi, 1 pareggio e nessuna sconfitta. Sarri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione: difesa con Cuadrado e Alx Sandro esterni e Bonucci – De Ligt interni; sulla mediana Bentancur e non Khedira con Pjanic e Matuidi mentre in avanti Bernardeschi vince il testa a testa con Douglas Costa dietro a Ronaldo (che ha recuperato) e Higuain (Dybala si accomoda in panchina). Pioli conferma Duarte in una difesa a tre con Romagnoli e Rodriguez; a centrocampo Bennacer e Paquetà con Conti e Hernandez più avanzati mentre in avanti tridente con Suso, Piatek (che ha vinto il testa a testa con Leao per una maglia da titolare) e Calhanoglu. Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta con la nostra consueta webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Milan

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Danilo, Demiral, Khedira, Ramsey, Can, Douglas Costa, Rabiot, Dybala. Allenatore: Sarri

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez, Conti, Bennacer, Paquetà, Hernandez, Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, Donnarumma An., Calabria, Gabbia, Caldara, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Rebic, Rafael Leao. Allenatore: Pioli

Arbitro: Fabio Maresca

Assistenti: Preti – Carbone

Quarto Ufficiale: Mariani

VAR: Mazzoleni, Ranghetti

Stadio: Allianz Stadium Torino