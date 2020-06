Coppa Italia, Juventus – Milan: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma venerdì 12 giugno dalle ore 20.45. Per i bookmakers bianconeri nettamente favoriti

TORINO – Venerdì 12 giugno dalle ore 20.45 all’Allianz Stadium si gioca Juventus – Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia. La gara gara si disputerà rigorosamente a porte a porte chiuse acaua dell’emergenza Coronavirus ancora in corso. In campionato, nell’ultimo turno disputato prima dello stop, i bianconeri hanno vinto per 2-0 contro l’Inter e in classifica sono primi con 63 punti, a +1 dalla Lazio. I rossoneri hanno, invece, perso in casa dal Genoa per 1-2 attualmente occupano la settima posizione a quota 37. La semifinale di andata si è chiusa sul risultato di 1-1. In tale occasione la Juventus riuscì ad acciuffare il pareggio nei minuti di recupero grazie a un rigore battuto da Cristiano Ronaldo, dopo che il Milan era passato in vantaggio al 16′ della ripresa con Ante Rebic.

Il segno 1 è quotato da 1,60 a 1,63. Il segno X è offerto da 4,00 a 4,10 mentre il segno 2 è dato da 5,25 a 5,50.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1.14 a 1,15, l’X/2 da 2,25 a 2,27 mentre l’1/2 vale mediamente 1,23.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,87 a 1,90, l’Over 2,5 da 1,80 a 1,87. E credono che potrebbero non andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale in media 1,87, il goal da 1,83 a 1,87.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (da 6,25 a 6,50) seguito dal 2-0 (da 7,00 a 7,50) e dall’1-1 (da 7,00 a 8.00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,70 a 4,75.