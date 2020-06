Riparte il calcio italiano con la semifinale di ritorno, Juventus – Milan. Si giocano la 28° giornata ella Liga spagnola e l’anticipo della 31° giornata di Bundesliga

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in tv di venerdì 12 giugno, c’é il ritorno del calcio italiano, dopo la pausa dovuta all’emergenza Coronavirus, con la semifinale di ritorno della Coppa Italia: Juventus -Milan. La gara gara si disputerà rigorosamente a porte a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso. In campionato, nell’ultimo turno disputato prima dello stop, i bianconeri hanno vinto per 2-0 contro l’Inter e in classifica sono primi con 63 punti, a +1 dalla Lazio. I rossoneri hanno, invece, perso in casa dal Genoa per 1-2 attualmente occupano la settima posizione a quota 37. La semifinale di andata si è chiusa sul risultato di 1-1.

Torna anche la Liga spagnola con la sua ventottesima giornata. Alle 19.30 scendono in campo Granada e Getafe. I padroni di casa, nell’ultimo turno hanno pareggiato per 1-1 sul campo del Levante e in classifica sono noni con 38 punti. A quota 46 il Getafe, quinto e reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Celta Vigo. Alle 22 tocca a Valencia – Levante. Il Valencia proviene dal pareggio per 1-1 sul campo dell’Alaves ed é settimo con 42 punti. A quota 33 il Levante, tredicesimo e reduce dal pari interno per 1-1 contro il Leganes.

Si gioca l’anticipo della trentesima giornata di Bundesliga, Hoffenheim-Lipsia. L’Hoffenheim proviene dal pareggio per 2-2 sul campo del Dusseldorf e in classifica é settimo con 43 punti. A quota 59 il Lipsia, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Padeborn.

Calcio in tv oggi 12 giugno 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

19.30

Granada-Getafe (Liga) – DAZN e DAZN1

20.30

Hoffenheim-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Juventus-Milan (Coppa Italia) – RAI1

22.00

Valencia-Levante (Liga) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente, da PC, smartphone e tablet.

Inoltre, su questo stesso sito, si potà seguire la diretta di: