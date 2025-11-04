Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic risponde ad Araujo

Diretta Juventus-Sporting di Martedì 4 novembre 2025: buona reazione dei bianconeri nel primo tempo, ritmi più blandi nella ripresa ma nel finale è stata la squadra di Spalletti a sfiorare il gol

TORINO – La sfida tra Juventus e Sporting CP si chiude con un pareggio per 1-1, al termine di una gara combattuta e ricca di spunti. All’Allianz Stadium, i bianconeri di Spalletti reagiscono con carattere al vantaggio iniziale degli ospiti, firmato da Araujo, trovando il pari con Vlahovic al 34′ del primo tempo. Nella ripresa, entrambe le squadre provano a vincerla, ma le difese e i portieri — in particolare Rui Silva — tengono il risultato inchiodato.

Indice:

Il secondo tempo si apre con un buon ritmo, ma le occasioni più nitide arrivano nel finale, quando David sfiora il gol con un colpo di testa respinto miracolosamente dal portiere portoghese. Tante rotazioni da entrambe le panchine, crampi e stanchezza nel finale, ma anche grande intensità fino all’ultimo secondo.

Un punto che lascia aperti i giochi e conferma la crescita della Juventus, capace di reagire e creare pericoli, ma anche la solidità dello Sporting, ben organizzato e compatto. Il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto in campo.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: JUVENTUS-SPORTING 1-1 SECONDO TEMPO 49' si chiude qui la sfida tra Juventus e Sporting, 1-1 il finale con la Juventus pericolosa nel recupero. Grazie per l'attenzione e appuntamenti alle prossime dirette 47' cross ben calibrato verso il primo palo di Kalulu per il colpo di testa di David ma grande risposta di Rui Silva in angolo con un colpo di reni! Sugli sviluppi ha la meglio la difesa 44' assegnati 4 minuti di recupero 42' spazio a David per Yildiz 40' spunto sulla destra di Catamo ma conclusione dal vertice destro dell'area verso il primo palo fuori 38' nella Juventus fuori Vlahovic e Locatelli per Adzic e Miretti 37' spazio per Morita e Alisson Santos per Simoes e Joao Gonçalves 36' crampi per Locatelli, squadre un pò stanche in questa fase finale del match 28' giallo a Hjulmand per fallo su Zhegrova abile al primo spunto personale 27' Conceiçao e Thuram per Zhegrova e Kostic nella Juve 26' lascia il campo Ioannidis per Suarez 22' doppio cambio per lo Sporting con Catamo e Quaresma in campo al posto di Vagiannidis e Quenda 20' buon lavoro di Yildiz sulla sinistra, in area non trova lo spazio per calciare e scarica per l'accorrente Thuram ma conclusione fuori misura 18' scambio in velocità di Thuram con Vlahovic e conclusione imprecisa 15' braccio largo di Araujo su McKennie, giallo per lui 5' ci prova dal limite Thuram anche in questo caso centrale e di facile lettura 2' conclusione debole di Vlahovic dal limite tra la braccia del portiere si parte con il calcio d'avvio dello Sporting squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Juventus e Sporting, 1-1 all'intervallo con i bianconeri che hanno reagito bene allo svantaggio di Araujo con Vlahovic autore del pari e di almeno altre due occasioni molto pericolose. Piccola pausa e torniamo con Voi 44' assegnato un minuto di recupero 40' su cross dal fondo rasoterra di Yildiz arriva ancora Vlahovic sul primo palo, conclusione respinta da Inacio in angolo. Sugli sviluppi cross lungo di Conceiçao per la torre di Yildiz ma diventa un passaggio al portiere invece di servire Gatti 34' DUSANN VLAHOVICC!!! Pareggio della Juventus! Grande affondo di Thuram, ingresso in area e passaggio intelligente per il compagno lesto sul primo palo a colpire con il destro in scivolata 33' giallo per proteste a Pedro Goncalves 33' con il destro Locatelli dal limite dell'area ma allarga troppo la mira 32' lascia molto giocare l'arbitro, in più occasioni in disaccordo i giocatori bianconeri 27' giallo a Cambiaso che chiedeva all'arbitro l'arbitro per Hjulmand reo di un fallo su di lui 23' intervento falloso di Thuram su Goncalves, l'arbitro lo punisce con il giallo 18' ancora Vlahovic calcia di precisione dal limite ma il suo radente con il mancino viene respinto dal portiere in angolo! Sugli sviluppi cross di Cambiaso per il tentativo di girata ancora di Vlahovic ma è debole tra le braccia di Rui Silva 17' grande intervento di Rui Silva sulla conclusione di testa di Vlahovic! 14' altra bell'azione corale dello Sporting, liberato al tiro in area Trincao e conclusione con il destro sulla traversa con pallone che rientra in campo e viene allontanato dalla difesa. Nell'occasione leggera deviazione di Koopmeiners 12' vantaggio dello Sporting! Trincao apre per Araujo e diagonale molto preciso dove Di Gregorio non può arrivarci 9' trasversone di McKennie sul palo più lontano dove può calciare Vlahovic di collo interno ma angolo troppo stretto trova l'opposizione di Rui Silva 6' bel lancio doi Yildiz per Cambiaso che dopo una bella discesa sulla sinistra crossa basso in area dove non c'erano compagni appostati per calciare Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Juventus in maglia bianconera, Sporting in quella nera Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match Benvenuti cari lettori di Calciomagazine, pronti a vivere insieme le emozioni di Juventus-Sporting CP, match internazionale che promette spettacolo e intensità. Seguiremo in tempo reale ogni azione, commento e aggiornamento, con la consueta passione che ci contraddistingue. La Juventus di Luciano Spalletti scende in campo con un undici ricco di talento e dinamismo. Tra i pali c’è Di Gregorio, protetto da una linea difensiva composta da Kalulu, Gatti e Koopmeiners. A centrocampo spazio alla qualità e alla corsa di Cambiaso, Locatelli (capitano), Thuram e McKennie. In attacco, fiducia al tridente composto da Conceicao, Vlahovic e Yildiz, pronti a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. A disposizione per i bianconeri: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David e Rouhi. Lo Sporting CP, guidato da mister Borges, risponde con Rui Silva tra i pali. In difesa Vagiannidis, Diomande, Inacio e Araujo. A centrocampo agiscono Simoes e il capitano Hjulmand, mentre sulla trequarti ci sono Quenda, Trincao e Goncalves a supporto dell’unica punta Ioannidis. In panchina per i portoghesi: Joao Virginia, Reis, Morita, Catamo, Kochorashvili, Santos, Ribeiro, Ramos, Blopa, Quaresma, Mangas e Suarez. Seguite con noi ogni minuto della partita: aggiornamenti live, analisi tattiche e commenti esclusivi vi accompagneranno fino al fischio finale. Juventus-Sporting CP è pronta a regalarci emozioni. Restate connessi su Calciomagazine. TABELLINO JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (C) (dal 38' st Miretti), Thuram (dal 27' st Kostic), McKennie; Conceicao (dal 27' st Zhegrova), Vlahovic (dal 38' st Adzic), Yildiz (dal 42' st David). A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi. Allenatore: Spalletti. SPORTING CP: Rui Silva; Vagiannidis (dal 22' st Quaresma), Diomande, Inacio, Araujo; Simoes (dal 37' st Morita), Hjulmand (C); Quenda (dal 22' st Catamo), Trincao, Goncalves (dal 37' st Santos); Ioannidis (dal 26' st Suarez). A disposizione: Joao Virginia, Reis, Morita, Catamo, Kochorashvili, Santos, Ribeiro, Ramos, Blopa, Quaresma, Mangas, Suarez. Allenatore: Borges. Reti: al 12' pt Araujo, al 34' pt Vlahovic Ammonizioni: Thuram, Cambiaso, Goncalves, Araujo, Hjulmand Recupero: 1' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sporting

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (C), Thuram, McKennie; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi. Allenatore: Spalletti.

SPORTING CP: Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand (C); Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. A disposizione: Joao Virginia, Reis, Morita, Catamo, Kochorashvili, Santos, Ribeiro, Ramos, Blopa, Quaresma, Mangas, Suarez. Allenatore: Borges.

Convocati Juventus

Portieri: Perin, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Rouhi, Scaglia

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Miretti, McKennie, Joao Mario Trequartisti/Esterni: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic

Attaccanti: Vlahovic, Thuram, Openda, David

Spalletti alla vigilia

Alla vigilia del match Spalletti ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della squadra, sottolineando come i giocatori abbiano mostrato disponibilità, concentrazione e spirito di sacrificio. Ha evidenziato che, nonostante le difficoltà legate al calendario fitto, il gruppo ha lavorato con intensità e ha recepito le indicazioni tecniche. Il commissario tecnico ha anche ribadito l’importanza di mantenere alta la competitività, spiegando che ogni partita ha rappresentato un’occasione per crescere e consolidare l’identità del gioco. Ha infine ringraziato lo staff per il supporto costante e ha confermato di aver visto segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni.

Di Gregorio alla vigilia

Di Gregorio ha sottolineato come il nuovo allenatore si sia subito distinto per ambizione, fermezza e determinazione. Ha spiegato che, a causa del calendario fitto di impegni, la squadra non ha avuto modo di lavorare molto sul campo, ma ha comunque percepito con chiarezza la direzione intrapresa dal tecnico. Secondo il portiere, il gruppo ha mostrato la volontà di mettersi in gioco e ha condiviso la convinzione che il percorso scelto sia quello giusto. Riguardo alla Champions League, ha affermato che certe partite si preparano da sole, perché la carica emotiva è sempre presente. Ha aggiunto che la Juventus deve puntare ad arrivare il più lontano possibile nella competizione.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti nazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto ufficiale Timo Gerach. Al VAR il tedesco Christian Dingert e lo scozzese Andrew Dallas.

Presentazione del match

La Juventus torna protagonista in Champions League e lo fa in una serata che può segnare una svolta nel suo cammino europeo. Alle ore 21:00 di oggi, martedì 4 novembre, all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri affronteranno lo Sporting CP nel match valido per la quarta giornata della League Phase della massima competizione continentale.

La squadra di Luciano Spalletti è ancora alla ricerca della prima vittoria europea stagionale, dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta subita al Bernabéu contro il Real Madrid. Un successo è fondamentale per non compromettere il percorso verso la qualificazione.

Lo Sporting arriva a Torino con sei punti in classifica, frutto delle vittorie contro il Kairat (4-1) e il Marsiglia (2-1), intervallate dalla sconfitta per 2-1 al Maradona contro il Napoli. I portoghesi si sono dimostrati squadra solida e concreta, capace di colpire con efficacia.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus di Luciano Spalletti si presenta alla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona con un undici titolare votato all’equilibrio e alla solidità. Il tecnico bianconero conferma il 3-5-2, affidando la porta a Di Gregorio, protetto dal terzetto difensivo composto da Kalulu, Rugani e Koopmeiners, quest’ultimo adattato in posizione arretrata per dare qualità all’impostazione. Sulle fasce agiranno Cambiaso e Kostic, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo spazio alla regia di Locatelli, affiancato dalla dinamicità di McKennie e dalla fisicità di Thuram. In attacco, fiducia al talento di Yildiz, schierato accanto a Vlahovic, riferimento centrale e terminale offensivo.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Lo Sporting Lisbona, guidato da Rui Borges, risponde con un 4-2-3-1 compatto e tecnico. Tra i pali ci sarà Rui Silva, con Vagiannidis, Diomande, Inácio e Maxi Araujo a comporre la linea difensiva. In mediana, il duo formato da Hjulmand e João Simões avrà il compito di schermare e rilanciare l’azione. Alle spalle dell’unica punta Ioannidis, agiranno tre giocatori di qualità e fantasia: Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Quenda,

Probabili formazioni di Juventus-Sporting

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inácio, Maxi Araujo; Hjulmand, João Simões; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su SkySport Uno, SkySport 4K e SkySport (canale 452 satellite). In streaming su SkyGo e NOW.