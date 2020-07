Juventus – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Torino del 4 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A

TORINO – Sabato 4 luglio alle ore 17.15 andrà in scena il Derby della Mole Juventus – Torino, incontro valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione bianconera che viene dal largo successo esterno sul campo del Genoa ed in classifica occupa la prima posizione con quattro punti di vantaggio sulla Lazio. Dall’altra parte, invece, ci sono i Granata che vengono da due sconfitte di fila contro Cagliari e Lazio ed in classifica occupano la tredicesima posizione, insieme alla Fiorentina, con 31 punti. Nei 72 precedenti casalinghi in Serie A, la Juventus è in vantaggio con 37 vittorie, 20 sono i pareggi e 15 le vittorie del Torino.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 4 luglio alle ore 16.15 le formazioni ufficiali, dalle 17.15 le cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Sarri dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Buffon tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e De Ligt. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI TORINO – Longo potrebbe proporre il 3-5-2 scolastico con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Bremer. A centrocampo Lukic in cabina di regia con Rincon e Meitè mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Verdi e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

Il Derby della Mole Juventus – Torino, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Juventus – Torino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Longo

STADIO: Allianz Stadium