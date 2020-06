Genoa – Juventus 1-3: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Genoa – Juventus del 30 giugno 2020 in diretta: reti tutte nella ripresa con i bianconeri che sferrano colpi geniali con Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Per i rossoblù c’è Pinamonti

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: GENOA-JUVENTUS 1-3 SECONDO TEMPO 49' è finita! La Juventus supera 3-1 in trasferta il Genoa grazie alle reti nella ripresa di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa mentre per i padroni di casa la rete della bandiera è di Pinamonti. I bianconeri mantengono il 4 sulla Lazio che nel pomeriggio aveva superato 2-1 in trasferta il Torino. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 48' Douglas Costa per Ramsey che crossa basso in area ma Higuain ci arriva con un pizzico di ritardo 45' 4 minuti di recupero 44' prima conclusione dal limite per Higuain, blocca a senza problemi Perin 41' retropassaggio pericoloso con Szczesny che riesce a superare il pressing minaccioso di Sanabria 38' dentro Matuidi per Rabiot e Olivieri per Dybala 36' punizione di Dybala deviata dalla barriera in angolo e sugli sviluppi nulla di fatto 35' giallo per Masiello intevenuto fallosamente al limite dell'area su Bentancur 32' in campo Pandev per Cassata 32' PINAMONTI! Accorcia le distanze il Genoa. Sugli sviluppi dell'angolo scivola in area Cuadrado e conclusione da posizione molto defilata riesce a trovare uno spiraglio sul primo palo nonostante il tentativo in scivolata di de Ligt 31' primo acuto del Genoa con Sanabria da fuoriarea, sul rasoterra il giocatore vede l'opposizione di Szczesny in angolo 30' in campo Biraschi per Sturaro 29' dentro Ramsey per Pjanic e Higuain per Ronaldo 28' 3-0 JUVENTUS! DOUGLAS COSTA!!! Doppio passo al limite e conclusione con il mancino, palla sotto l'incrocio dei pali alla destra di Perin, immobile nell'occasione 24' punito il braccio largo di Cassata su Bentancur, giallo per il genoano 23' cross bass di Bentancur, in area allontana la difesa 20' dentro Douglas Costa per Bernardeschi 19' gara che sembra aver già dato sentenza con un Genoa mai incisivo e con uno scarso possesso palla oggi 17' in campo Barreca per Ghiglione 13' allarga il gomito Sturaro che prende Bernardeschi, intervento non violento ma pericoloso e sanzionato con il giallo 11' RONALDO!!! Raddoppio della Juventus!!! Pjanic gli offre palla a centrocampo, il giocatore indisturbato dai 25 metri calcia con il destro e palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Perin 9' cross di Cuadrado per l'inserimento di Bernardeschi sul primo palo ad anticipare anche Rabiot ma colpo di testa a lato 6' intervento duro di Bernardeschi su Cassato, solo richiamo verbale per lui 5' DYBALA! Vantaggio della Juventus!!! Il giocatore entra in area superando Behrami quindi taglia centralmente e piazza un diagonale rasoterra con il mancino solo toccato da Perin e che fa quasi la carambola sul palo 1' punizione dalla destra di Dybala, mischia in area ma traversone troppo alto per tutti che si spegne sul fondo si riparte con il calcio d'avvio battuto questa volta dal Genoa due cambi per il Genoa all'intervallo: Lerager e Sanabria per Schone e Favilli PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Bianconeri in costante proiezione offensiva ma la difesa ha concesso poche palle gol pericolose. Appuntamento fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 46' giallo a Bonucci che è intervenuto un pò ingenuamente da dietro a centrocampo su Favilli 44' 1 minuto di recupero 43' grande intervento di Perin su Ronaldo che ricevuto in area da Dybala calcia di potenza da posizione defilata. Sul successivo corner nulla di fatto 42' angolo dalla destra per il Genoa ma la difesa copre bene e Cuadrado conquista una punizione in uscita palla al piede 40' fermato in offside Favilli. Il giocatore aveva ricevuto una verticalizzazione in area e diagonale di poco a lato 38' tanti errori per Ghiglione in questo primo tempo, piuttosto in difficoltà a entrare nel match 37' verticalizzazione che non riesce a Bernardeschi probabilmente a causa del pressing difensivo 35' cross di Cuadrado per il colpo di testa di Rabiot ma troppo centrale con Ghiglione fuori tempo nell'intervento difensivo 34' apertura di Rabiot per l'inserimento di Danilo che in corsa conclude molto forte e cross imprendibile per i compagni 33' cartellino giallo per Schone 32' lancio in verticale di Bonucci per il taglio di Bernardeschi ma troppo lungo e sfera sul fondo 30' secondo intervento duro di Favilli questa volta su de Ligt. Il giocatore già ammonito ha rischiato moltissimo e veementi le proteste dei bianconeri 28' azione di Bernardeschi che punta in area Sturaro quindi da posizione defilata prova a sorprendere Perin sul primo palo ma respinge 23' mancino di CR7 dal limite deviato e nuovo angolo. Sugli sviluppi palla che arriva bassa a centroarea con Soumaro che tocca per ultimo. In questa nuova occasione viene anticipato Ronaldo 22' de Ligt mura una tantativo da fuori area di Pinamonti e azione che si esaurisce rapidamente 21' pressing asfissiante della Juventus che non ha dato tregua agli avversari in questo avvio 20' fraseggio nello stretto della Juve quindi un cross di Danilo è preda della difesa ma ospiti che stanno monopolizzando il gioco 17' chiusura su Bernardeschi e nuovo angolo conquistato. Sugli sviluppi il cross tentato da Dybala viene intercettato di testa da Sturaro 16' ci prova nuovamente Ronaldo dal limite ma questa volta la conclusione risulta centrale, bloccata in due tempi dal portiere 15' angolo per la Juventus sulla sinistra, la difesa intercetta sul primo palo e allontana 13' bella conclusione di Ronaldo dai 25 metri anche in questo caso Perin ben piazzato riesce a tuffarsi deviando la sfera in angolo! Sugli sviluppi leggera spinta di Soumaro su De Ligt in area, l'arbitro consulta il VAR ma lascia giocare 12' prima conclusione pericolosa con Bernardeschi che lascia partire un diagonale molto potente ma Perin attento a opporsi di pugni! 10' buon intervento in scivolata di Soumaoro su tentativo di conclusione dal limite di Dybala 9' fallo di Behrami su Ronaldo che prova a vivacizzare il fronte sinistro d'attacco 7' primo giallo della partita per Favilli che in ritardo interviene in scivolata su Bonucci. Gioco fermo con lo staff medico in campo a mettere un pò di spray sul giocatore rimasto contuso 5' dall'altra parte primo tentativo al limite di Dybala deviata e palla che esce di un paio di metri a lato. Sugli sviluppi del corner parte un contropiede del Genoa ma Cassata fallisce un servizio in verticale che avrebbe potuto mettere in difficoltà la difesa avversaria 5' cross di Pinamonti rasoterra alla ricerca di Favilli ma la difesa chiude bene 4' primo possesso palla bianconero con uno scambio in verticale tra Bentancur e Pjanic che lancia a memoria su Bernardeschi che non ha seguito 2' punizione a centrocampo conquistata dall'ex Sturaro 2' buona copertura di Cuadrado su Pinamonti e punizione conquistata dalla difesa partiti! calcio d'avvio battuto dalla Juventus Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Genoa - Juventus. In attesa di commentare la partita, spazio alle formazioni scelte dai due tecnici.

La presentazione del match

GENOVA – Questa sera, martedì 30 giugno, alle ore 21.45 si giocherà Genoa – Juventus, incontro valido per il secondo anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I due tecnici hanno scelto i loro undici che partiranno titolari. Da una parte Nicola con gli esterni Cassata e Ghiglione preferiti a Biraschi e Barreca mentre in avanti cambia il tandem con Favilli e Pinamonti. Dall’altra Sarri che cambia solo un elemento a centrocampo con Rabiot al posto di Matuidi e con Higuain a partire dalla panchina. Da una parte c’è il Grifone che viene dal pareggio esterno, in rimonta, contro il Brescia ed in classifica occupa la quartultima posizione con 26 punti. Dall’altra parte, invece, troviamo i bianconeri che vengono dal comodo successo casalingo contro il Lecce ed in classifica sono al primo posto con quattro punti di vantaggio sulla Lazio. Dirigerà l’incontro il signor Calvarese della sezione di Teramo.

QUI GENOA – Nicola potrebbe confermare il compatto 3-5-2 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da Romero, Soumaoro e Masiello. A centrocampo Schone in cabina di regia con Behrami e Sturaro mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Biraschi e Barreca. In attacco tandem offensivo composto da Iago Falque e Sanabria.

QUI JUVENTUS – Sarri dovrebbe affidarsi al classico 4-3-3 con Szczesny in porta, reparto arretrato formato da Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bonucci e De Ligt. A centrocampo il neo acquisto del Barcellona, per la prossima stagione, Pjanic con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Juventus, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Genoa – Juventus

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria. Allenatore: Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: Luigi Ferraris