Barcellona – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

BARCELLONA – Martedì 30 giugno alle ore 22 andrà in scena Barcellona – Atletico Madrid, match clou della trentatreesima giornata di Liga. Da una parte c’è la formazione catalana che viene dal deludente pareggio esterno contro il Celta Vigo ed in classifica occupa momentaneamente la prima posizione con un punto di vantaggio sul Real Madrid. Dall’altra parte c’è la squadra di Simeone che sta vivendo un grande periodo di forma, come dimostrato dai tre successi consecutivi, ed in classifica occupa il terzo posto solitario con 58 punti.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Setien dovrebbe affidarsi al classico 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Semedo e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lenglet e Piquè. A centrocampo Sergio Busquets torna in cabina di regia con Riqui Puig e Vidal mezze ali mentre in attacco tridente composto da Ansu Fati, Suarez e Messi.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone potrebbe confermare in blocco la formazione che ha sconfitto l’Alaves: 4-4-2 con Oblak tra i pali, reparto arretrato formato da Trippier e Lodi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Savic e Gimenez. A centrocampo Thomas Partey e Koke in cabina di regia con Correa e Saul Niguez sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Joao Felix e Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Atletico Madrid, valido per la trentatreesima giornata di Liga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Barcellona – Atletico Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piquè, Jordi Alba, Riqui Puig, Sergio Busquets, Vidal, Ansu Fati, Suarez, Messi. Allenatore: Setien

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Correa, Koke, Thomas Partey, Saul Niguez, Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

STADIO: Camp Nou