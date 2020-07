Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 1 luglio 2020: in primo piano la Serie A oltre alle sfide di Liga e Premier League

MILANO – Primo giorno di luglio scoppiettante quello che ci attende con la Serie A in evidenza. Alle ore 19.30 Inter-Brescia con i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Parma mentre le Rondinelle non sono andate oltre il pari casalingo contro il Genoa. In contemporanea Bologna-Cagliari con gli emiliani che vengono dal prezioso successo esterno contro la Sampdoria mentre i sardi hanno rifilato un poker al Torino. Alle ore 21.45 quattro sfide in programma a partire da SPAL-Milan con gli estensi che vengono dalla sconfitta di Napoli mentre i rossoneri hanno sconfitto la Roma tra le mura amiche.

Particolarmente interessante si preannuncia Verona-Parma con i padroni di casa che vengono dal pareggio beffa contro il Sassuolo mentre gli emiliani hanno perso in casa contro l’Inter. Stesso discorso per Fiorentina-Sassuolo con la Viola che viene dalla sconfitta esterna contro la Lazio mentre gli emiliani hanno ripreso una gran partita contro il Verona. A chiudere Lecce-Sampdoria con i pugliesi che vengono dalla sconfitta esterna contro la Juventus mentre la Doria ha perso in casa contro il Bologna. C’è anche la Premier League con l’Arsenal che giocherà in casa contro il Norwich mentre il Chelsea farà visita al West Ham. In Liga, invece, spicca Valencia-Athletic Bilbao. Di seguito l’elenco delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Luglio

13:00 Estonia - Finlandia



Armenia > Premier League 2019/2020 Abstieg

17:00 Pyunik FC - Gandzasar Kapan



Austria > Bundesliga 2019/2020 Meistergruppe



20:30



TSV Hartberg - Wolfsberger AC

RB Salzburg - Sturm Graz

Rapid Wien - LASK



Brasile > Série A 2020







Fluminense RJ - Coritiba FC

Vasco da Gama - Red Bull Bragantino

Palmeiras - Flamengo RJ

Santos FC - Fortaleza

Atlético Mineiro - Grêmio Porto Alegre

Internacional - São Paulo FC

Sport - PE - Corinthians SP

Athletico Paranaense - Bahia - BA

Ceará - CE - Goiás

Atlético Goianiense - Botafogo - RJ



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Rio

20:15 Bangu - RJ - Cabofriense - RJ



Bulgaria > Kupa 2019/2020 > Finale

18:15 CSKA Sofia - Lokomotiv Plovdiv



Croazia > 1. HNL 2019/2020

18:55 NK Inter Zaprešić - Dinamo Zagabria

21:05 NK Osijek - HNK Rijeka



Danimarca > 1. Division 2019/2020

18:00 Fremad Amager - Nykøbing FC

19:00 FC Roskilde - Vendsyssel FF



Danimarca > Primavera U19 Drenge Ligaen 2019/2020 Slutspil > Partite

13:00 FC Midtjylland - Vejle BK

13:30 FC København - Brøndby IF

15:00 FC Nordsjælland - Aarhus GF



Estonia > Meistriliiga 2020



18:00



FC Kuressaare - Tulevik Viljandi

Paide Linnameeskond - JK Tammeka

18:30 FCI Levadia - JK Nõmme Kalju



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00



FSV Zwickau - Chemnitzer FC

Hansa Rostock - KFC Uerdingen 05

Viktoria Köln - Würzburger Kickers

Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern

Bayern München II - MSV Duisburg

SpVgg Unterhaching - FC Carl Zeiss Jena

SG Sonnenhof Großaspach - TSV 1860 München

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Magdeburg

Preußen Münster - SV Meppen

Eintracht Braunschweig - Waldhof Mannheim



Grecia > Super League 2019/2020 Meisterschaft

18:15 Panathinaikos - Aris Saloniki

20:00 PAOK Saloniki - AEK Athen

20:30 Olympiakos Piräus - OFI Heraklion



Indonesia > Liga 1 2020







Persita Tangerang - PSS Sleman

Persiraja Banda Aceh - Pusamania Borneo



Inghilterra > Premier League 2019/2020



19:00



AFC Bournemouth - Newcastle United

Arsenal FC - Norwich City

Everton FC - Leicester City

21:15 West Ham United - Chelsea FC



Inghilterra > Championship 2019/2020

18:00 Preston North End - Derby County



19:00



Birmingham City - Huddersfield Town

Nottingham Forest - Bristol City

20:45 Sheffield Wednesday - West Bromwich Albion



Israele > Ligat ha'Al 2020 Relegation

19:15 Hapoel Ra'anana - Bnei Yehuda Tel Aviv



Israele > Ligat ha'Al 2020 Playoff

19:30 Hapoel Haifa - Maccabi Haifa

20:00 Maccabi Tel Aviv - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2019/2020



19:30



Inter - Brescia

Bologna - Cagliari



21:45



SPAL - Milan

Verona - Parma

Lecce - Sampdoria

Fiorentina - Sassuolo



Kazakhstan > Premier Liga 2020

FK Astana - Irtysh Pavlodar



14:00



FK Kairat - Zhetysu Taldykorgan

FK Kyzylzhar - FK Okzhetpes

Tobyl Kostanay - Kaspiy Aktau



16:00



Kaysar Kyzylorda - FK Taraz

FK Ordabasy - Shakter Karaganda



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00



Odds BK - FK Bodø/Glimt

Viking FK - Sandefjord Fotball

FK Haugesund - IK Start

Aalesunds FK - Mjøndalen IF

Stabæk IF - Strømsgodset IF

20:30 Rosenborg BK - Vålerenga IF



Polonia > I Liga 2019/2020

17:40 Puszcza Niepołomice - Miedź Legnica

20:40 GKS Tychy '71 - Termalica Bruk-Bet Nieciecza



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020

20:00 Os Belenenses - CD Tondela



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation

16:00 Academica Clinceni - Sepsi OSK

19:00 FC Voluntari - Chindia Târgoviște



Russia > Premier Liga 2019/2020



14:00



FK Ufa - Rubin Kazan

FK Orenburg - FC Ural



16:30



FK Tambov - Zenit St. Petersburg

Arsenal Tula - Akhmat Grozny



19:00



FK Rostov - FK Krasnodar

PFC Sochi - Dinamo Mosca



Slovacchia > Super Liga 2019/2020 Meisterschaft

20:00 DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava



Spagna > Primera División 2019/2020



19:30



CD Alavés - Granada CF

Valencia CF - Athletic Bilbao



22:00



Real Betis - Villarreal CF

Real Valladolid - Levante UD



Spagna > Segunda División 2019/2020



19:30



UD Almería - Sporting Gijón

CD Lugo - CD Numancia

Real Oviedo - CD Mirandés



21:45



Extremadura UD - Racing Santander

SD Ponferradina - CF Fuenlabrada



Svezia > Allsvenskan 2020



19:00



IFK Norrköping - IF Elfsborg

Kalmar FF - Östersunds FK

Malmö FF - Djurgårdens IF



Svezia > Division 1 Norra 2020

15:00 Team ThorenGruppen FF - Karlslunds IF

16:00 IFK Luleå - Gefle IF

18:00 IK Frej - IFK Berga



19:00



Örebro Syrianska IF - IF Brommapojkarna

Sandvikens IF - Täby FK

20:00 IFK Haninge - Nyköpings BIS



Svezia > Division 1 Södra 2020



19:00



FK Karlskrona - Landskrona BoIS

Lunds BK - Eskilsminne IF

IFK Värnamo - Utsiktens BK

Oskarshamns AIK - FC Linköping City

Torns IF - Lindome GIF

Motala AIF - Assyriska Turabdin IK

19:30 Skövde AIK - Qviding FIF

20:00 Tvååkers IF - FC Trollhättan



Svizzera > Super League 2019/2020

18:15 FC Lugano - FC Basilea



20:30



Neuchâtel Xamax FCS - FC St.Gallen

FC Thun - FC Zurigo



Svizzera > Challenge League 2019/2020

18:15 SC Kriens - FC Chiasso



Turchia > 1. Lig 2019/2020

16:30 Boluspor - Hatayspor



19:00



Altay Izmir - Osmanlıspor FK

BB Erzurumspor - Adana Demirspor



USA > USL Championship 2020







Colorado Springs Switchbacks - Las Vegas Lights FC

Louisville City FC - Pittsburgh Riverhounds

Miami FC - Charlotte Independence



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Challenge Cup > Preliminari

04:00 Reign FC - Sky Blue FC

18:30 Portland Thorns - Chicago Red Stars



Uzbekistan > Super League 2020



16:00



Lokomotiv Tashkent - Qizilqum Zarafshon

Andijon PFK - Bunyodkor PFK

17:00 FK Qo’qon 1912 - FK Mash'al Mubarek