Diretta Juventus U23 – Novara: risultato in tempo reale, tabellino

ALESSANDRIA – Mercoledì 22 gennaio si gioca Juventus U23 – Novara, incontro valevole per il recupero della ventesima giornata del Girone A di Serie C, rinviata il 21 e 22 dicembre scorsi per il mancato accordo sulla defiscalizzazione. I padroni di casa arrivano dalla vittoria casalinga di misura contro l’Arezzo e sono al nono posto in classifica con 27 punti insieme al Como, l’Arezzo e la Pro Patria. Cinque lunghezze in più per gli ospiti, quinti in classifica, a pari punti con il Siena e l’Albinoleffe, e reduci dalla sconfitta per 3-2 ottenuto in trasferta sul campo del Lecco. La gara avrà inizio alle ore 15.

Le probabili formazioni di Juventus U23 – Novara

La Juventus U23 potrebbe schierarsi con il modulo 4-2-3-1 con Loria in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Acibiade-Mulé e da Di Pardo e Frabotta ai lati. In mezzo al campo Toure e Muratore. Sulla trequarti Del Sole, Zanimacchia e Frederiksen di supporto all’unica punta Olivieri. Probabile modulo 4-3-2-1 per il Novara con Marchegiani tra i pali e difesa composta da Barbieri e Cagnano sulle fasce mentre i centrali saranno Sbraga e Pogliano. A centrocampo Nardi, Collodel e Bianchi mentre poco più avanti sulla trequarti Piscitella e Gonzalez a supporto dell’unica punta Peralta.

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Alcibiade, Mulè, Frabotta; Toure, Muratore; Del Sole, Zanimacchia, Frederiksen; Olivieri. Allenatore: Pecchia

Novara (4-3-2-1): Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Nardi, Collodel, Bianchi; Piscitella, Gonzalez; Peralta. Allenatore: Banchieri

Dove seguire Juventus U23 – Novara

Il match Juventus U23 – Novara, valevole per la ventesima giornata del Girone A di Serie C 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su ELEVEN SPORTS.