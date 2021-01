Serie C, Juventus U23 – Piacenza: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus U23 – Piacenza di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata del Gruppo A di Serie C

ALESSANDRIA – Domenica 17 gennaio 2021, alle ore 12:30 si affronteranno Juventus U23 – Piacenza per la giornata 19 del Gruppo A di Serie C. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 18 dicembre 2019 dove la Juventus U23 si è imposta per 1-2 . I bookmakers danno favorita la Juventus U23 e la quota della vittoria è data a 1.75 . La Juventus U23, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vinte, 0 pareggiate e 3 perse; ha siglato 6 gol e subito 6. Il bilancio della Piacenza é invece di 0 vinte, 4 pareggiate e 1 persa nelle ultime 5; 6 reti realizzate e 7 prese. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 12:30 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie C dove guida il Renate con 41 , in seconda posizione segue il Como con 34 e l’Alessandria con 30 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS U23:. A disposizione:



PIACENZA:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Le probabili formazioni di Juventus U23 – Piacenza

La Juventus U23 dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 con Israel tra i pali, pacchetto difensivo con Capellini, Alcibiade e Coccolo. In mediana Ranocchia e Troiano con Wesley e Rosa esterni. Sulla trequarti Mosti e Rafia dietro a Brighenti unica punta. Il Piacenza dovrebbe invece optare per un 3-4-1-2 con Libertazzi in porta, in difesa Corbari, Battistini e Martimbianco. In cabina di regia Pedone e Simoneti con sulle corsie laterali Gonzi e Lamesta. In attacco Palma fantastista dietro a Galazzi e Flores Heatley.

JUVENTUS U23 (3-4-2-1): Israel; Capellini, Alcibiade, Coccolo; Wesley, Ranocchia, Troiano, Rosa; Mosti, Rafia; Brighenti. Allenatore: Zauli

PIACENZA (3-4-1-2): Libertazzi; Corbari, Battistini, Martimbianco; Gonzi, Pedone, Simoneti, Lamesta; Palma; Galazzi, Flores Heatley. Allenatore: Manzo.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Juventus U23 – Piacenza , valida per la giornata 19 del Gruppo A di Serie C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports.