Serie C, Olbia – Grosseto: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Olbia – Grosseto di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata del Gruppo A di Serie C

OLBIA – Domenica 17 gennaio 2021, alle ore 12:30 riflettori puntati su Olbia – Grosseto, gara valida per la giornata 19 del Gruppo A di Serie C. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza l’Olbia ha vinto con il risultato di 1-2. Pronostico a favore dell’Olbia con i bookmakers che quotano questo successo a 2.15 . L’Olbia, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte; ha realizzato 4 gol e subito 3 . Il bilancio della Grosseto é invece di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 8 subite. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 12:30 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. In Serie C al primo posto c’é il Renate con 41, al secondo posto il Como con 34 e al terzo posto l’Alessandria a quota 30.

Le probabili formazioni di Olbia – Grosseto

L’Olbia dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Tornaghi tra i pali, in difesa Pisano e Secci terzini con Altare e Emerson al centro. In cabina di regia Ladinetti affiancato da Pennington e Biancu. In attacco Giandonato trequartista dietro Ragatsu e Udoh. Il Grosseto dovrebbe optare per un modulo speculare agli avversari con Barosi in porta, in difesa Gorelli e Ciolli centrali e Raimo e Campeol terzini. In mediana Vrdoljak tra Kraja e Sersanti. In avanti Sicurella fantasista e Galligani e Boccardi punte.

OLBIA (4-3-1-2): Tornaghi; Pisano, Altare, Emerson, Secci; Pennington, Ladinetti, Biancu; Giandonato; Ragatsu, Udoh. . Allenatore: Canzi.

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Gorelli, Ciolli, Campeol; Kraja, Vrdoljak, Sersanti; Sicurella; Galligani, Boccardi. Allenatore: Magrini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Olbia – Grosseto , valevole per la giornata 19 del Gruppo A di Serie C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports.