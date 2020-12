Serie C, Juventus U23 – Renate: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus U23 – Renate di Mercoledì 23 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata del Girone A di Serie C

TORINO – Mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 15:00, riflettori puntati su Juventus U23 – Renate, incontro valevole per la 17° giornata del Girone C di Serie C. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta la Juventus U23 ha avuto la meglio con il risultato di 2-1. La Juventus U23 gode dei favori del pronostico con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 2,60. La Juventus U23 , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 8 gol e ne ha subito 7. Il bilancio del Renate é invece di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte nelle ultime 5; 12 reti fatte e 4 subite. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Juventus U23 – Renate e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Il Renate guida la classifica del Girone A di Serie C con 35 punti, il Como é in seconda posizione con 31 mentre al terzo posto troviamo la Carrarese con 28. Il Renate é a quota 25.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Juventus U23 – Renate

Probabile modulo 3-4-2-1 per la Juventus U23 con Israel tra i pali e retroguardia formata da Delli Carri, Capellini e Coccolo. In mezzo al campo Troiano e Ranocchia ai lati Leo e Felix Correia. Sulla trequarti Rafia e Fagioli, di supporto all’unica punta Marques. Il Renate potrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-1-2 con Rada a supporto della coppia d’attacco Maistrello, Galuppini. Non sarà disponibile, causa squalifica, Giovinco.

JUVENTUS U23 (3-4-2-1): Israel; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Leo, Troiano, Ranocchia, Felix Correia; Rafia, Fagioli; Marques. Allenatore: Zauli.

RENATE (3-4-1-2): Gemello; Esposito, Silva, Possenti; Guglielmotti, Lakti, Ranieri, Anghileri; Rada; Maistrello, Galuppini. Allenatore: Diana

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Juventus U23 – Renate, valida per la 17° giornata 17 del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv su ELEVEN SPORTS.