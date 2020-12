Serie C, Catania – Catanzaro: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Catania – Catanzaro di Mercoledì 23 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata del Girone C di Serie C

CATANIA – Mercoledì 23 dicembre 2020 andrà in scena Catania – Catanzaro, gara valida per la 17° giornata del Girone C di Serie C ; il fischio di inizio é in programma per le ore 15:00. Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa il Catania ha vinto con il risultato di 0-1. Pronostico a favore del Catania con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 2,25. Il Catania, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte; ha segnato 9 gol e ne ha subito 3. Il bilancio del Catanzaro é invece di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5; 10 reti fatte e 6 subite. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Catania – Catanzaro e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Se andiamo a sfogliare la classifica di Serie C ad oggi é in testa la Ternana con 40 punti, seguita dal Bari con 33 e dal Teramo con 27. Catania e Catanzaro subito dietro con 26 punti.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Catania – Catanzaro

Raffaele potrebbe schierare il modulo 3-5-2 con Confente tra i pali e retroguardia composta da Claiton al posto di Noce, Tommaso Silvestri e Zanchi. A centrocampo torna Welbeck dopo la squalifica con Rosaia confermato in regia e Maldonano mezzala destra; sulle corsie Albertini e Pinto. Coppia di attacco formata a Pecorino in coppia con Sarao. Probabile modulo 3-4-1-2 per il Catanzaro con Branduani in porta e difesa composta da Riccardi, Fazio e Martinelli. In mezzo al campo Verna e Risolo; ai lati Casoli e Contessa. Sulla trequarti Carlini; davanti Evacuo e Di Massimo.

CATANIA (3-5-2): Confente; T. Silvestri, Claiton, Zanchi; Albertini, Maldonado, Rosaia, Welbeck, Pinto; Pecorino, Sarao. Allenatore: Raffaele.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo. Allenatore: Calabro.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Catania – Catanzaro , valida per la 17° giornata del Girone C di Serie C , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 252 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.