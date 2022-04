Juventus – Venezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Venezia del 1° maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022

TORINO – Domenica 1° maggio, alle ore 12.30, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Venezia, lunch match della trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I bianconeri sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro il Sassuolo e sono quarti con 66 punti e con un cammino di diciannove partite vinte, nove pareggiate e sei perse con cinquantadue reti realizzate e trenta incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e perso due, siglando sette gol e prendendone quattro. L’obiettivo della squadra di Allegri é quello di conservare le otto lunghezze di vantaggio sulla Roma, le dieci su Lazio e Fiorentina e le undici sull’Atalanta per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Diverso l’approccio alla gara dei lagunari, reduci da otto sconfitte di fila, ultima delle quali quella casalinga contro l’Atalanta, che li hanno fatti precipitare in ultima posizione. I loro punti sono frutto di cinque vittorie, sette pareggi e ventuno sconfitte; ventisette gol fatti e sessantuno subiti. Sono trentaquattro i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di venti vittorie dello Juventus, undici pareggi e tre affermazioni dell’Inter. All’andata, lo scorso 11 dicembre, finì 1-1.

Cronaca con commento in tempo reale

L’arbitro

A dirigere il match sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna,coadiuvato dagli assistenti DiIorio e Lombardo, con IV uomo Marcenaro. Al VAR ci sarà Mazzoleni, mentre assistente VAR sarà Di Vuolo.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà rinunciare al lungodegente Chiesa e valutare e condizioni di Kajo Jorge, Locatelli, McKennie, Cuadrado e de Sciglio. Probabile modulo 4-2-3-1 con Szczesny tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bonucci-deLigt e da Danilo e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo Zakaria e Rabiot. Sulla trequarti Bernardeschi, Dybala e Morata, di supporto all’unica punta Vlahovic.

QUI VENEZIA – Zanetti, che dovrà rinunciare a Lezzerini. Modolo e Vacca, dovrebbe adottare il tradizionale modulo 4-3-3, con Maenpaa in porta e retroguardia formata al centro da Ceccaroni e Caldara e da Mateju e Haps sulle fasce. A centrocampo Busio, Ampadu e Cuisance. Tridente offensivo formato da Aramu, Okereke e Henry .

Le probabili formazioni di Juventus – Venezia

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Soncin.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Juventus – Venezia, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)e Sky Sport (251 del satellite).