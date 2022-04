Sassuolo – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Juventus del 25 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2021/2022

REGGIO EMILIA – Lunedì 25 aprile, alle ore 20.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Atalanta, posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I neroverdi vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Cagliari e sono decimi con 46 punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e undici sconfitte con cinquantotto gol fatti e cinquantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando dieci reti e subendone sei. Di fronte ci sono i bianconeri, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Bologna equarti con 63 punti, frutto di diciotto vittorie, nove pareggi e sei sconfitte; cinquantotto gol fatti e ventidue subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide della Juventus parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con sette reti siglate e tre subite. In settimana, battendo 2-0 la Fiorentina, si sono qualificati per la finale della Coppa Italia, in cui incontreranno l’Inter. All’andata, lo scorso 27 ottobre, finì 1-2 in favore dei neroverdi. L’ultimo incrocio risale a febbraio in Coppa Italia: in quella occasione la spuntò la Juventus di Allegri.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO - JUVENTUS Lunedì 25 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia

«Una partita difficile, il Sassuolo è una squadra complicata da affrontare soprattutto quando arriva da una sconfitta come quella di Cagliari. É una formazione tecnica con un’ottima posizione in classifica, e per loro quello di domani è un match importante perché battere la Juve è sempre un risultato di prestigio. Dobbiamo fare una gara seria e tecnica. Il quarto posto? É ancora lunga, abbiamo gli scontri diretti contro Lazio e Fiorentina, dobbiamo fare un passo alla volta. La formazione la deciderò dopo l’allenamento di oggi pomeriggio. Arthur non recupera, speriamo di riaverlo per la partita contro il Venezia. Devo scegliere uno tra Bonucci e Chiellini, così come devo ancora decidere chi schierare in attacco. McKennie ieri ha fatto i primi passi di corsa, sta meglio. Locatelli è ancora indietro, non so se riuscirà a rientrare per la fine della stagione. Rabiot? É in fiducia, ha un motore diverso dagli altri, può ancora migliorare ed ha ancora tanti anni per poter fare bene. Alessio Dionisi, il tecnico del Sassuolo, si è calato molto bene nella realtà del club. La squadra gioca bene e in maniera semplice, insieme ad Italiano e Thiago Motta sono i giovani di prospettiva che potranno andare ad allenare le prime tre grandi squadre d’Italia. Voglio fare un grande in bocca al lupo a Stefano Tacconi, sperando di poterlo rivedere il più presto possibile».

L’arbitro

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Prenna. Il quarto uomo sarà Miele. Al Var ci sarà Aureliano mentre assistente Var sarà Galetto.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare a Obiang e Toljan e valutare le condizioni di Harroui e Romagna. Probabile modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e con Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos in posizione arretrata. In mediana Lopez e Frattesi. Sulla trequarti Berardi, Raspadori e Traoré, di supporto all’unica punta Scamacca.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà fare a meno dei lungodegenti Kayo Jorge, Chiesa e McKennie. Probabile modulo speculare con Szczesny tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bonucci-de Ligt e da Danilo e Pellegrini sulle fasce. In mediana Zakaria e Rabiot; sulla trequarti Cuadrado, Dybala e Morata, di supporto all’unica punta Vlahovic.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sassuolo – Juventus, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) e in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.