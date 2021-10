Kazakistan – Finlandia 0-2: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Kazakistan – Finlandia del 12 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l’ottava giornata del Gruppo D di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022

NUR-SULTAN – Oggi pomeriggio, alle ore 16:00, andrà in scena Kazakistan-Finlandia, incontro valido per l’ottava giornata del Gruppo D di qualificazione ai prossimi mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. Si affrontano le ultime due compagini del raggruppamento, la Finlandia con cinque punti conquistati in cinque giornate, mentre il Kazakistan con soli tre punti ed una partita giocata in più. Per i padroni di casa, nell’ultimo turno, è arrivata la sconfitta per 0-2 in casa contro la Bosnia, mentre la Finlandia è reduce dalla pesante sconfitta interna contro l’Ucraina per 1-2. Pukki e compagni avranno voglia di riscattarsi per giocarsi le ultime possibilità di strappare un pass per i Mondiali e quella di domani si appresta ad essere una sfida di fatto decisiva nell’economia del girone. Emozioni e tanti gol, andrà così fra Kazakistan e Finlandia?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: KAZAKHSTAN-FINLANDIA 0-2 SECONDO TEMPO 47' Rete per Finlandia, in gol Teemu Pukki, assist di Urho Nissilä! Il punteggio è di 0 a 2 46' Parte il secondo tempo tra Kazakhstan e Finlandia. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori PRIMO TEMPO 45' Finisce il primo tempo di Kazakhstan-Finlandia. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match 45' Gol per Finlandia, in gol Teemu Pukki, assist di Robin Lod! Il punteggio è di 0 a 1 39' Cartellino di color giallo per Baktiyor Zaynutdinov 36' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Robert Ivanov 36' Intervento di Sergiy Maliy, inevitabile il cartellino giallo per lui 34' Joel Pohjanpalo lascia il campo 34' Fredrik Jensen rimpiazza il compagno di squadra 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!



Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Kazakhstan - Finlandia KAZAKHSTAN: Igor Shatskiy; Nuraly Alip, Sergiy Maliy, Marat Bystrov, Abzal Beysebekov, Georgiy Zhukov, Baktiyor Zaynutdinov, Yan Vorogovskiy, Vladislav Vasiliev, Islambek Kuat, Oralkhan Omirtaev. A disposizione: Mukhammedzhan Seysen, Stas Pokatilov, Temirlan Erlanov, Sagadat Tursynbay, Erkin Tapalov, Alibek Kasym, Maksat Taykenov, Askhat Tagybergen, Ramazan Orazov, Aybar Zhaksylykov, Aleksey Shchetkin, Sultanbek Astanov. Allenatore: Talgat Baisufinov.



FINLANDIA: Lukáš Hrádecký; Albin Granlund, Leo Väisänen, Robert Ivanov, Niko Hämäläinen, Urho Nissilä, Rasmus Schüller, Robin Lod, Glen Kamara, Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo (dal 34' pt Fredrik Jensen). A disposizione: Carljohan Eriksson, Jesse Joronen, Juhani Ojala, Thomas Lam, Jukka Raitala, Paulus Arajuuri, Onni Valakari, Joona Toivio, Robert Taylor, Roope Riski, Ilmari Niskanen. Allenatore: Markku Kanerva.



Reti: al 45' pt Teemu Pukki, al 2' st Teemu Pukki.



Ammonizioni: al 36' pt Sergiy Maliy (KAZ), al 39' pt Baktiyor Zaynutdinov (KAZ), al 36' pt Robert Ivanov (FIN).

Igor Shatskiy; Nuraly Alip, Sergiy Maliy, Marat Bystrov, Abzal Beysebekov, Georgiy Zhukov, Baktiyor Zaynutdinov, Yan Vorogovskiy, Vladislav Vasiliev, Islambek Kuat, Oralkhan Omirtaev.Mukhammedzhan Seysen, Stas Pokatilov, Temirlan Erlanov, Sagadat Tursynbay, Erkin Tapalov, Alibek Kasym, Maksat Taykenov, Askhat Tagybergen, Ramazan Orazov, Aybar Zhaksylykov, Aleksey Shchetkin, Sultanbek Astanov.Talgat Baisufinov.Lukáš Hrádecký; Albin Granlund, Leo Väisänen, Robert Ivanov, Niko Hämäläinen, Urho Nissilä, Rasmus Schüller, Robin Lod, Glen Kamara, Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo (dal 34' pt Fredrik Jensen).Carljohan Eriksson, Jesse Joronen, Juhani Ojala, Thomas Lam, Jukka Raitala, Paulus Arajuuri, Onni Valakari, Joona Toivio, Robert Taylor, Roope Riski, Ilmari Niskanen.Markku Kanerva.al 45' pt Teemu Pukki, al 2' st Teemu Pukki.al 36' pt Sergiy Maliy (KAZ), al 39' pt Baktiyor Zaynutdinov (KAZ), al 36' pt Robert Ivanov (FIN).

La presentazione del match

QUI KAZAKISTAN – 4-3-1-2 per mister Baisufinov. In porta agirà Pokatilov, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Bystrov, Mally, Alip e Vorogovskly. A centrocampo Shomko, Logvinenko e Kuat. In avanti Zainutdinov alle spalle di Schetkin e Zhukov.

QUI FINLANDIA – Il tecnico Markku Kanerva potrebbe adottare un modulo 5-3-2, con Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy e Uronen in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Lod, Sparv e Kamara, alle spalle della coppia d’attacco composta da Pukki e da Pohjanpalo.

Le probabili formazioni di Kazakistan – Finlandia

KAZAKISTAN (4-3-1-2): Pokatilov; Bystrov, Mally, Alip, Vorogovskly; Shomko, Logvinenko, Kuat; Zainutdinov; Schetkin, Zhukov. Allenatore: Baisufinov

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pukki, Pohjanpalo. Allenatore: Markku Kanerva

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domani alle ore 16:00, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.