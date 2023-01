GENOVA – Il 6 gennaio si rinnova per il 25° anno la tradizionale visita a Genova del Fiat 500 Club Italia a favore dei bambini dell’Ospedale Pediatrico Gaslini. La manifestazione è organizzata dal Coordinamento di Genova del Fiat 500 Club Italia, guidato dal fiduciario Luigi Rigolli, coadiuvato dai soci Teresio e Alessandro Parodi. Una delegazione di 500 storiche provenienti da ogni provincia ligure e dal Piemonte si ritroverà alle 9.30 in Piazzale Kennedy per poi percorrere le vie cittadine, portando festa e buonumore con gli allegri clacson e i motori ruggenti durante il tragitto verso Sturla.

La destinazione è la “Casa Rossa” che recentemente è entrata in piena funzione: si tratta di una struttura, voluta dalla fantastica “Band degli Orsi”, adibita all’accoglienza delle famiglie dei piccoli ricoverati presso l’ospedale, ristrutturata e arredata grazie alla collaborazione di numerose aziende ed Enti del territorio.

Ad attendere le 500 sarà presente il fondatore della Band, il Dott. Pierluigi Bruschettini, sempre in prima linea nelle occasioni benefiche. Al Dott. Bruschettini saranno consegnati i doni per i bambini dell’ospedale pediatrico e l’assegno del ricavato del raduno “La Superba in 500” e della cena di beneficenza di dicembre organizzati dal Coordinamento di Genova.

Dichiara il fondatore Domenico Romano “Siamo molto orgogliosi della lunga amicizia con la Band degli Orsi ed in particolare del rapporto di fiducia e stima con il Dott. Bruschettini. La cosa che mi riempie più di gioia è sapere che la nostra passione per la piccola 500, diventi un mezzo per fare del bene a chi ne ha bisogno, e per questo devo ringraziare il grande cuore dei nostri 21.000 soci, il vero motore della nostra associazione”.

La manifestazione rientra anche nell’iniziativa “La Befana dell’ASI”. Per il terzo anno consecutivo ASI Solidale – il settore che coordina le attività sociali dell’Automotoclub Storico Italiano – ha sensibilizzato il mondo del motorismo storico affinché la “Befana dell’ASI” fosse più generosa che mai. La mattina del 6 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, una diretta streaming sui canali social dell’ASI trasmetterà i collegamenti con i Club di tutta Italia che distribuiranno le donazioni presso le strutture e gli enti di assistenza individuati sui rispettivi territori.