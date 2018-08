La doppietta della Pulce e il goal di Coutinho regalano i tre punti al Barcellona. Vince anche il Real Madrid, termina in pareggio Valencia-Atletico Madrid.

BARCELLONA – Nuova stagione, nuovi compagni, vecchio Lionel Messi. Torna il campionato spagnolo e lo fa con le magie del numero 10 blaugrana, che sigla una doppietta sublime e determina la vittoria contro l’Alavés. Di Coutinho, subentrato nella ripresa a Semedo, il restante goal, mentre Leo colpisce due pali e li aggiunge alla sua enorme collezione, già tre in due partite ufficiali nella stagione appena iniziata. Piccola curiosità: il goal segnato su punizione da Messi al minuto 64′ è il numero 6000 in Liga della storia del Barcellona, lo stesso ad aver segnato anche il numero 5000 quasi dieci anni fa, quando il 1 Febbraio del 2009 la Pulce realizzò un calcio di rigore contro il Racing Santander.

Il Real Madrid non rimane a guardare e trova la vittoria per 2-0 contro il Getafe. Di Carvajal e Bale, rinato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, i goal dei Blancos, mentre vengono ancora rimandati gli esordi di Thibaut Courtois e quello in una partita ufficiale di Vinicius Junior, il baby attaccante brasiliano per il quale le Merengues hanno versato ben 46 milioni di euro nelle casse del Flamengo. Il primo big match della Liga 2018/2019 arriva, però, da Valencia e più precisamente dall’Estadio de Mestalla, dove è andato in scena Valencia-Atletico Madrid, poi terminato con il risultato di 1-1. Correa firma il vantaggio sull’assist di Griezmann dopo ventisei minuti di gioco, ma nella ripresa Rodrigo, attaccante spagnolo voluto fortemente da Julen Lopetegui per il suo Real Madrid, con un ottimo controllo ad eludere la marcatura di Godin acciuffa il pareggio. Match ricco d’emozioni e di occasioni sia da una parte che dall’altra, con il Valencia che coglie anche un palo.

André Silva si prende il Siviglia. Dopo aver collezionato 2 goal in 24 presenze in campionato con la maglia del Milan, il portoghese realizza una tripletta alla prima presenza in maglia andalusa, grazie alla quale il Siviglia espugna il campo del Rayo Vallecano, neopromosso in Liga, con il risultato di 1-4. Un esordio da sogno per il giovane attaccante ex Porto.

Liga – I risultati della prima giornata

Girona – Real Valladolid 0-0

Real Betis – Levante 0-3

Celta Vigo – Espanyol 1-1

Villarreal – Real Sociedad 1-2

Barcellona – Alavés 3-0

Eibar – Huesca 1-2

Rayo Vallecano – Siviglia 1-4

Real Madrid – Getafe 2-0

Valencia – Atletico Madrid 1-1

Athletic Bilbao – Leganes 2-1