Pronostici del 22 agosto: Champions League in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata all’ultimo turno di qualificazione di Champions League e al campionato cadetto danese

Mercoledì 22 agosto si giocano le gare dell‘ultimo turno di qualificazione di Champions league. I pronostici del giorno riguardano le tre partite in programma oltre ad altri tre incontri valevoli per la Prima divisione danese. Complessivamente sono sei le partite che sono state scelte e che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Ajax-Dynamo Kiev over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per l’andata dell’ultimo turno di qualificazione di Champions League. L’Ajax è arrivato fin qui dopo aver eliminato Sturm Graz e Standard Liegi mentre la Dynamo Kiev ha avuto la meglio sullo Slavia Praga.

Young Boys-Dinamo Zagabria goal (ore 21)

Gara valida per l’andata dell’ultimo turno di qualificazione di Champions League. Lo Young Boys entra ora nella competizione mentre la Dinamo Zagabria ha già giocato ed eliminato Hapoel Beer e Astana.

Vidi-AEK Atene 2 (ore 21)

Match valido per l’andata dell’ultimo turno di qualificazione di Champions League. Il Vidi ha già eliminato Dudelange, Ludogorets e Malmo mentre l’AEK Atene ha battuto il Celtic.

Fredericia-Thisted 1 (ore 18.30)

Gara valida per la quinta giornata del campionato cadetto danese. Il Fredericia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Helsingor e in classifica è secondo con 7 punti. Due lunghezze in meno per il Thisted, che nel turno preecedente ha vinto in casa contro il Lyngby.

Lyngby-Nykobing over 2,5 (ore 18.30)

Incontro valevole per la quinta giornata del campionato cadetto danese. Il Lyngby proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Lyngby e in classifica è nono con 5 punti. Stesse lunghezze per il Nykobing, che nel turno precedente ha perso in casa del Koge.

Silkeborg-Viborg over 2,5 (ore 18.30)

Sfida valida per la quinta giornata del campionato cadetto danese. Il Silkeborg proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Viborg e in classifica è terzultimo con 4 punti. Una lunghezza in più per il Viborg, che nel turno precedente ha vinto in casa contro l’ Amager.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 22 agosto 2018

Ajax-Dynamo Kiev over 2,5 (1,90)

Young Boys-Dinamo Zagabria goal (1,65)

Vidi-AEK Atene 2 (2,30)

Fredericia-Thisted 1 (1,70)

Lyngby-Nykobing over 2,5 (1,75)

Silkeborg-Viborg over 2,5 (1,95)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 418 euro