L’Aquila – Roma City: diretta live e risultato in tempo reale

La partita L’Aquila – Roma City di domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata dei playoff di Serie D – Girone F

L’AQUILA – Domenica 12 maggio 2024, alle ore 16:00, andrà in scena il match L’Aquila – Roma City, partita valida per la prima giornata dei playoff del Girone F di Serie D 2023/2024. Da una parte del campo troveremo i padroni di casa che con un’ottima stagione si sono qualificati al secondo posto del girone con 68 punti, due in meno della capolista Campobasso, grazie a venti vottorie, otto pareggi e sei sconfitte.

Dall’altro lato del campo ci sarà il Roma City che grazie al quinto posto maturato nella regular season con 52 punti è riuscito a staccare il pass per playoff. Nelle due partite giocate quest’anno il Roma City non è mai ricciuto a battere gli abruzzesi pareggiando l’andata 0-0 e perdendo il ritorno di misura. La gara sarà affidata al sig. Davide Cerea sezione di Bergamo coadiuvato da Andrea Manzini e Gennaro Scafuri.

Il tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI L’AQUILA – ROMA CITY]

L'AQUILA:. A disposizione:



ROMA CITY:. A disposizione:



Reti:



I convocati de L’Aquila

Portieri: Cerroni, Vento, Michielin

Difensori: Bellardinelli, Alessandretti, Brunetti, Orsi, Pisciotta, Mandrelli, Di Santo, Maresca, Modesti

Centrocampisti: Angiulli, Costa Ferreira, Del Pinto, Mantini, Mengani

Attaccanti: Alessandro, Banegas, Del Moro, Marcheggiani, Persiani

Le probabili formazioni di Recanatese – Vis Pesaro

L’AQUILA: Michielin; Costa Ferreira, Del Pinto, Banegas, Alessandretti, Del Moro, Di Santo, Alessandro, Pisciotta, Mantini, Brunetti. Allenatore: Cappellacci.

ROMA CITY: Rimbu, Ascoli, Codromaz, Scognamiglio, Todisco, Cabella, Capece, Gelonese, Bonello, Di Renzo, Sparacello. Allenatore: Maurizi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match L’Aquila – Roma City valido per la prima giornata dei playo, non verrà trasmessa in diretta tv o streaming . I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.