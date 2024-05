Grosseto – Livorno: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Grosseto-Livorno di Domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le semi finali Play Off del Girone E di Serie D

GROSSETO – Domenica 12 maggio 2024, lo stadio Carlo Zecchini ospiterà la partita Grosseto–Livorno, valevole per le semi finali Play Off del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 17.30. Vincerà questa partita tra Grosseto e Livorno, la squadra che difenderà meglio. Del resto, le due squadre si distinguono dall’efficacia con la quale svolgono la fase difensiva. Tuttavia, il Grosseto parte favorito, se non altro poiché il Livorno ha recentemente commesso diversi passi falsi in campionato, che lo hanno condotto a ottenere 2 vittorie nelle ultime 5 giornate.

Ne consegue che, ultimamente, scarseggia la convinzione nei propri mezzi da parte degli uomini allenati da Nicolò Pascali. Ma non è raro che a questo appuntamento due squadre arrivino in una maniera, e poi vengano trasformate dalle motivazioni che derivano da una possibile qualificazione finale. Motivo per cui, tanto dipenderà anche da quanta voglia abbia il Livorno di tornare a calcare i campi di una categoria prestigiosa quale la Serie C. Il fischietto Federico Muccignato della Sezione di Pordenone dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo stadio Carlo Zecchini. Sarà coadiuvato dal primo assistente Giuseppe Rizzi di Barletta, mentre il secondo assistente sarà Matteo Siracusano di Sulmona.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GROSSETO – LIVORNO]

GROSSETO:. A disposizione:



LIVORNO:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI GROSSETO – La squadra di mister Roberto Malotti scenderà in campo con: Raffaelli tra i pali e difesa a quattro con Macchi, Cretella, Saio, Aprili. In mediana ci saranno Sacchini e Bensaja, con Sabelli, Romairone e Rinaldini ad inventare per l’unica punta Riccobono.

QUI LIVORNO – Il tecnico Nicolò Pascali schiererà i suoi con il 3-5-2. Tra i pali andrà Facchetti mentre il tridente difensivo sarà formato da Brenna, Tanasa e Curcio. Camara e Gioffredi saranno le ali del centrocampo con Sabattini, Luci e Nardi che completeranno il reparto. Girodani e Cori saranno il tandem offensivo.

Probabili formazioni di Grosseto – Livorno

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Macchi, Cretella, Saio, Aprili; Sacchini, Bensaja; Sabelli, Romairone, Rinaldini; Riccobono. Allenatore: Roberto Malotti.

LIVORNO (3-5-2): Facchetti; Brenna, Tanasa, Curcio; Camara, Sabattini, Luci, Nardi, Goffredi; Giordani, Cori. Allenatore: Nicolò Pascali.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match fra Grosseto e Livorno verrà trasmesso in tv da Granducato TV, un’emittente televisiva italiana a carattere regionale. In Toscana è disponibile sul canale 15.