Amichevole, L’Aquila – Trastevere 1-1: cronaca e risultato finale

ROMA – Finisce 1-1 l’amichevole dello stadio Gran Sasso d’Italia di L’Aquila tra i padroni di casa e il Trastevere. Vantaggio amaranto al 14′ con una gran conclusione di Tortolano dal limite dell’area, che incrocia sul palo opposto e batte De Luca. Nella ripresa il pareggio degli abruzzesi porta la firma di Marchionni, autore di una prodezza balistica da oltre venticinque metri che vale l’uno a uno finale. Il commento di mister Franco Cioci a fine gara: “Ho visto un ulteriore passo avanti nella prestazione, rispetto alla partita di Ardea contro il Nuova Florida. Ovviamente le gambe sono ancora pesanti e questo non aiuta a sviluppare al meglio le buone idee che ha la squadra, ma siamo ancora ad inizio agosto e non posso che essere soddisfatto. Non dimentichiamo che di fronte avevamo una squadra molto forte, che ha preso tanti giocatori dalla D e che punta senza mezzi termini alla promozione. Giocare qui, in questo stadio, ha sempre un fascino particolare”. Domani la truppa amaranto torna ad allenarsi in vista del prossimo impegno, in programma sabato alle 17, in casa contro il Real Monterotondo Scalo.

L’AQUILA-TRASTEVERE 1-1

L’AQUILA: De Luca, Di Francesco, Pietropaolo, Corticchia, Scipioni, Brunetti, Sarritzu, Diarra, Alessandro, Marchionni, Scimia L. A disp. Barbagallo, Esposito, Carbonelli, Di Norcia, Mantini, Lorenzini, Santirocco, Scimia A., Florindi. All. Epifani

TRASTEVERE: Semprini, Cesari, Laurenzi, Berardi, Massimo, Giordani, Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Tortolano, Sadek. A disp. Imbastaro, Avellini, Carta, Ponzi, Briatico, Calderoni, Di Rauso, De Angelis, De Costanzo, Rei, Scuderi, Valentini. All. Cioci

Arbitro: Carluccio di L’Aquila

Assistenti: Abdulzahra di L’Aquila – Aloisi di L’Aquila

Reti: 14’pt Tortolano (T), 20’st Marchionni (L)