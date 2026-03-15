Latte Dolce-Scafatese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Latte Dolce-Scafatese di Domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

SASSARI – Domenica 15 marzo 2026, lo Stadio Vanni Sanna ospiterà la partita Latte Dolce-Scafatese, sfida valida per la ventisettesima giornata del Girone G di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Latte Dolce e Scafatese, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Latte Dolce, infatti, è al decimo posto grazie a 10 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, segno di un discreto cammino. La Scafatese, invece, si ritrova in vetta alla classifica dopo 20 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia quasi perfetto. Alla luce dei dati, il match sembra essere a favore della Scafatese, che arriva alla sfida con un rendimento stagionale significativo, mentre il Latte Dolce dovrà fare affidamento sul fattore campo e su una buona prestazione per provare a impensierire gli ospiti.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Latte Dolce, con 36 gol segnati e 40 subiti, presenta una differenza reti di -4. Allo stesso tempo, la Scafatese ha un record di 55 gol segnati e 16 subiti, con una differenza di 39. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano che la sfida pende nettamente a favore della Scafatese, grazie a una differenza reti molto superiore rispetto al Latte Dolce, che evidenzia la distanza in classifica fra le due squadre.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 4.05 per la vittoria del Latte Dolce, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.50, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Scafatese è di 1.65, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LATTE DOLCE-SCAFATESE]

LATTE DOLCE:. A disposizione:



SCAFATESE:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Marco Tavassi della Sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Flavius Costel Condrut proveniente da Castelfranco Veneto e Elia Betello appartenente alla Sezione dei San dona’ di Piave. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL LATTEDOLCE – Il tecnico Fini dovrebbe affidarsi al 3-5-2. A difesa di Salvato ci saranno Aiello, Cabeccia e R. Pinna. Sulle corsie esterne agiranno Mayr e Mudadu con Piredda, Tesio, Cotugno in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Di Gianni e Tokić. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA LA SCAFATESE – Il tecnico Ferraro dovrebbe affidarsi al il 4-3-3: Leonardo tra i pali; Guerra, Baldan, Suhs, Esposito Catello a completare la retroguardia; Faiello, Acquadro, Sicurella a metà campo; Volpicelli, Maggio, Convitto in avanti. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

LATTE DOLCE (3-5-2): Salvato; Aiello, Cabeccia, R. Pinna; Mayr, Piredda, Tesio, Cotugno, Mudadu; Di Gianni, Tokić. Allenatore: Fini.

SCAFATESE (4-3-3): Leonardo; Guerra, Baldan, Suhs, Esposito Catello; Faiello, Acquadro, Sicurella; Volpicelli, Maggio, Convitto. Allenatore: Ferraro

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Latte Dolce e Scafatese in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.