Lazio – Borussia Dortmund: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Borussia Dortmund del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo F di Champions League

ROMA – Martedì 20 ottobre alle ore 21 andrà in scena Lazio – Borussia Dortmund, match valevole per la prima giornata del Gruppo F della Champions League 2020/2021. Da una parte ci sono i capitolini che, in campionato, sono reduci dalla brutta sconfitta esterna contro la Sampdoria ed in classifica occupano la decima posizione con 4 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione tedesca che in Bundesliga è reduce dalla vittoria esterna contro l’Hoffenheim ed in classifica occupa il terzo posto con 9 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA Martedì 20 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Hoedt. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Favre dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-2-1 con Hitz tra i pali, pacchetto arretrato formato da Emre Can, Hummels e Akanji. A centrocampo Bellingham e Witsel in cabina di regia con Meunier e Guerreiro sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Reus e Reyna a supporto di Haaland.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Borussia Dortmund, valevole per la prima giornata del Gruppo F di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match non sarà visibile in chiaro. La sfida sarà disponibile anche in streaming grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. L’alternativa è quella di seguire la gara su Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni di Lazio – Borussia Dortmund

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Reyna, Haaland. Allenatore: Favre

STADIO: Olimpico di Roma