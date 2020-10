Champions League, Lazio – Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lazio – Borussia Dortmund del 20 ottobre 2020: incontro valevole per la prima giornata di Champions League gruppo F, calcio d’inizio alle 21:00

ROMA – Questa sera scenderanno in campo i giocatori di Lazio e Borussia Dortmund nel match valevole per la prima giornata del Gruppo F di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 20:00 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le probabili formazioni di Lazio – Borussia Dortmund

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi [ufficiali dalle ore 20.00]

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Morey; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Sancho, Haaland. Allenatore: Favre [ufficiali dalle ore 20.00]

STADIO: Olimpico di Roma