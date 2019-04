Lazio – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la 33.ma giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Sabato 20 aprile alle ore 15 andrà in scena Lazio – Chievo, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione capitolina che, mercoledì, ha vinto il recupero contro l’Udinese ed in classifica occupa la settima posizione con 52 punti, -3 dal Milan quarto. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine veneta che viene dalla sconfitta contro il Napoli che ha sancito la retrocessione aritmetica della squadra di Di Carlo in Serie B.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 20 aprile alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI CHIEVO – Di Carlo dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Barba sulle fasce laterali mentre nel mezzo Bani e Andreolli. A centrocampo Dioussé in cabina di regia con Hetemaj e Leris mezze ali mentre in attacco Giaccherini alle spalle del tandem offensivo composto da Stepinski e Vignato.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Lazio – Chievo, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Lazio – Chievo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Luis Alberto, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Vignato. Allenatore: Di Carlo

STADIO: Olimpico