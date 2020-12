Lazio – Club Brugge: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Club Brugge dell’8 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo F di Champions League

ROMA – Martedì 8 dicembre alle ore 18.55 si giocherà Lazio – Club Brugge, incontro valevole per la sesta giornata del Gruppo F della Champions League 2020/2021. Da una parte ci sono i capitolini che, in campionato, sono reduci dalla vittoria esterna contro lo Spezia ed in classifica occupano la sesta posizione con 17 punti. Per quanto concerne la situazione del raggruppamento la squadra di Inzaghi è seconda in classifica ed ha bisogno di un solo punto per centrare gli ottavi di finale. Dall’altra parte c’è la squadra fiamminga che, nel suo campionato, viene da un successo casalingo ed in classifica occupa la prima posizione. La compagine belgia, già certa della partecipazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League, ha bisogno della vittoria per centrare gli ottavi di Champions League.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LAZIO-CLUB BRUGGE IN DIRETTA Martedì 8 dicembre alle ore 17.55 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Hoedt. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI CLUB BRUGGE – I Belgi dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Mignolet tra i pali, reparto arretrato formato da Clinton Mata e Ricca sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mechele e Kossounou. A centrocampo Balanta in cabina di regia con Virmer e Vanaken mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Dennis, Okereke e Lang.

Le probabili formazioni di Lazio – Club Brugge

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Vormer, Balanta, Vanaken; Dennis, Okereke, Lang. Allenatore: Clement

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Club Brugge, valevole per la sesta giornata del Gruppo F di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale teerrestre) e Sky Sport (numerazione satellitare ancora da definire). La sfidapotrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. L’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Champions League a chi acquista uno dei pacchetti proposti.