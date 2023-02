Lazio – Cluj: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Cluj di Giovedì 16 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Conference League

ROMA – Giovedi 16 febbraio alle ore 21:00 andrà in scena Lazio – Cluj, incontro valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Conference League 2022/2023. La Lazio arriva alla sfida dopo essere stata retrocessa dall’Europa League arrivando terza nel rocambolesco gruppo F dove tutte le compagini hanno concluso a otto punti. Per la squadra di Sarri non è un buon momento, infatti, la vittoria manca dal 4-0 contro il Milan e nell’ultima giornata di campionato i biancocelesti sono usciti sconfitti per 2 a 0 dall’Olimpico nella gara che li vedeva contrapposti all’Atalanta di Gasperini. Il Cluj, invece, si è qualificato ai sedicesimi di Conference piazzandosi seconda alle spalle del Sivasspor classificatosi primo nel gruppo G. La gara sarà affidata all’inglese Craig Pawson coadiuvato da Betts e Hussin, il quarto uomo sarà Jones, mentre al VAR andranno Gillet e Larsen. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 28 novembre 2019 quando la Lazio si impose per una rete a zero grazie alla gol di Correa.

La cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO – CLUJ]

RISULTATO IN DIRETTA: lazio - cluj Giovedì 16 febbraio alle 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3. Tra i pali andrà Maximiano, in difesa con ci saranno Lazzari, Casale, Patric e Pellegrini che potrebbe esordire in maglia biancoceleste. Cataldi avrà le chiavi del centrocampo con Luis Alberto e Vecino che si posizioneranno ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da Pedro, Immobile e Zaccagni che, essendo squalificato per la partita di campionato contro la Salernitana, è certo di una maglia da titolare.

QUI CLUJ – Petrescu dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Scuffet tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Matias e Burca e sulle fasce da Manea e Camora. In mediana Muahar e Boateng. Sulla trequarti Yeboah, Deac e Roger saranno di supporto all’unica punta Janga.

Le probabili formazioni di Lazio – Cluj

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N.Boateng; Yeboah, Deac, Roger; Janga. Allenatore: Petrescu.

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Cluj, valevole per l’andata dei sediciesimi di finale di Conference sarà visibile in diretta tv su DAZN . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Cluj in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)., per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.