Lazio – Feyenoord: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Feyenoord dell’8 settembre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata del gruppo F di Europa League

ROMA – Giovedì 8 settembre alle ore 21 andrà in scena Lazio – Feyenoord, incontro valevole per la prima giornata del gruppo F di Europa League 2022/23. Da una parte ci saranno i biancocelesti di Maurizio Sarri che ritrovano l’Europa League dopo essere usciti lo scorso anno ai sedecisimi di finale contro il Porto. I capitolini arrivano alla sfida dopo la sconfitta casalinga subita contro il Napoli per 2-1. Dall’altro lato del campo troviamo, invece, gli olandesi che tornano in Europa dopo la delusione del 25 maggio scorso quando i biancorossi persero la finale di Conference League contro la Roma.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - FEYENOORD Giovedì 8 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, della 21:00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Possibile turnover per Maurizio Sarri. In porta dovrebbe trovare posto Maximiano, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Hysaj con Gila, Patric e Marusic a completare il reparto difensivo. Possibile prima da titolare per Marcos Antonio con Milinkovic e Basic. In attacco potrebbero andare F.Anderson, Immobile e Pedro.

QUI FEYENOORD – Gli olandesi dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo dei padroni di casa. In porta andrà Bijlow, mentre in difesa ci saranno Pedersen, Treuner, Hancko e Bjorkan. A centrocampo andranno Kocku, Szymanki e Timber, con Walermark, Danilo e Dilrosun a comporre il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Lazio – Feyenoord

PESCARA (4-3-3): Maximiano; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro Allenatore: Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kocku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun Allenatore: Slot

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L'incontro Lazio – Feyenoord, valevole per la prima giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sul canale TV8, numero 8 del digitale terrestre. Inoltre la gara sarà visibile in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).