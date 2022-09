Il 9 settembre 2022 gli anticipi di Bundesliga e Liga saranno trasmessi in diretta su DAZN, quello di Serie B anche su Sky e quello di Ligue 1 solo su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 9 settembre ci sono gli anticipi dei campionati europei. Si gioca l’anticipo della quinta giornata di Serie B, Palermo – Genoa. La squadra di Eugenio Corini é in cerca di riscatto: partita battendo 2-0 il Perugia in casa, ha pareggiato 1-1 sul campo del Bari per poi perdere 2-3 al “Barbera” contro l’Ascoli e crollare a Reggio Calabria dove ha rimediato un sonoro 3-0. Quella di Blessin viene dal pirotecnico 3-3 casalingo contro il Parma mentre nei turni precedenti aveva vinto a Venezia e Pisa e pareggiato a Marassi per un totale di 8 punti: i rossoblù sono, pertanto, in cerca del terzo successo esterno che consentirebbe loro di non perdere troppo terreno dalle prime della classe.

In Bundesliga si disputa invece, Brema – Augusta. Il Brema viene dal successo esterno per 0-2 contro il Bochum ed é ottavo con 8 punti. L’Augusta, invece, é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Hertha ed é sedicesimo a quota 3.

La quinta giornata della Liga spagnola é inaugurata da Girona – Valladolid. Il Girona viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Maiorca ed é dodicesimo con 4 punti. Il Valladolid invece, é reduce dalla vittoria casalinga di misura contro l’Almeria ed é sedicesimo a quota 4. Infine la Ligue 1 con Lens – Troyes. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Reims e sono terzi con 14 punti. A quota 7 gli ospiti, undicesimi e reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Rennes.

Calcio in tv oggi 9 settembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.30

San Paolo-Atletico Goianiense (Copa Libertadores) – DAZN

13.30

Shandong TaiShan-Shenzhen (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

15.00

Udinese-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.00

Pordenone-Juventus Next Gen (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.15

Domzale-Radomlje (Slovenian League) – ONEFOOTBALL

20.30

Palermo-Genoa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e SKY SPORT (canale 251)

Werder-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Lens-Troyes (Ligue 1) – SKY SPORT ACTION

Girona-Valladolid (Liga) – DAZN

Burnley-Norwich (Championship) – DAZN

23.00

Patronato-Platense (Copa de la Liga Profesional) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.