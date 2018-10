Diretta di Lazio – Inter. Successo dei nerazzurri costruito nel primo tempo con Icardi e Brozovic. Nella ripresa solo Correa prova ad accendere l’attacco laziale e gara chiusa con il tris del numero 9 nerazzurro

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: LAZIO - INTER 0-3 2' TEMPO Vi ringraziamo e appuntamento ai prossimi live 49' è finita! L'Inter passa 3-0 all'Olimpico e scavalca in classifica il Napoli conquistando la seconda posizione a sei lunghezze dalla Juventus 48' troppo lungo il lancio di Cataldi per Milinkovic, palla sul fondo 46' opposizione di Skriniar in barriera su tentativo di Cataldi 45' 4 minuti di recupero 45' punizione conquistata ai 30 metri da Immobile 44' si aspetta solo il recupero, possesso palla Inter intorno al 60% 43' fuori anche Politano per Keita 42' in campo Gagliardini per Vecino 41' colleziona angoli la Lazio che prova quanto meno a trovare la rete della bandiera 40' tiro cross di Milinkovic tra le braccia di Handanovic 39' palla pericolosa in area spizzata da Parolo con Asamoha che la tocca in angolo 38' nuovo angolo per la Lazio con il solito Correa che ha provato a farsi luce 37' conclusione sul primo palo di Immobile, chiude bene il suo palo Handanovic 35' scambio nello stretto Immobile - Correa con quest'ultimo a terra in area dopo un contatto con Miranda ma non ci sono gli estermi per il rigore 34' prova Correa a far filtrare palla in area per Lulic, palla in angolo 33' nella Lazio esce uno stanco Radu per Bastos 32' parte Icardi a giro ma la palla non si abbassa e sorvola di poco la traversa sul palo alla destra di Strakosha 30' fallo di Acerbi su Icardi, buona chance dal limite per la squadra di Spalletti 29' spunto di Correa che supera in velocità Skriniar, fa una finta in area su Brozovic e calcia sul primo palo dove si salva Handanovic con un piede! Quindi tentativo di tap in di Immobile, palla alta 28' a testa bassa la Lazio che sembra un pò provata dopo il terzo gol preso 27' punizione di Politano, la difesa allontana ma palla ancora per i nerazzurri 25' ICARDII!!! 3-0 INTER!!! palla filtrante dal limite di Borja Valero per l'attaccante che da posizione defilata in area si porta la palla dal destro al sinistro eludendo l'intervento di Lulic e rasoterra che si infila sul palo di Strakosha 24' prima mossa per Inzaghi: fuori Caicedo, dentro Correa 23' errore in disimpegno dell'Inter che con Miranda regala un angolo 22' assist di Immobile per Marusic che da posizione defilata calcia con il destro, con un pugno in angolo Handanovic 20' ennesima deviazione e Inter che ha una buona chance con Politano in precario equilibrio su palla persa da Acerbi ma la mira è alta 19' conclusione dal limite di Politano deviata da Luiz Felipe, non interviente Strakosha che regala un angolo. Sugli sviluppi Marusic ancora fuori per il 5° tentativo 17' chiusura di Lulic su Vrsaljko e angolo che lo stesso esterno batte per la testa di Vecino. Tocco debole di testa da fermo palla bloccata da Strakosha 15' batti e ribatti al limite dell'area con Icardi che prova a calciare da fuori un pallone vagante ma non inquadra lo specchio della porta 13' lancio di Icardi con Perisic che in corsa prova la conclusione al volo da posizione molto defilata, palla alta 12' primo cambio Inter con Borja Valero per Joao Mario 12' ancora Cataldi da palla inattiva pericoloso con un rasoterra che trova una deviazione di un compagno in barriera, palla a lato 10' fallo di Miranda su Caicedo che conquista una buona punizione quasi al limite dell'area 8' cross di Marusic per Milinkovic che prova la girata ma palla che termina alta. Si giocatore nel movimento si fa un pò male ma si gioca 7' altro duello tra Immobile e Skriniar ma questa volta il fallo è dell'attaccante che si lamenta un pò per la decisione arbitrale 5' cross di Lulic per il palo più distante, ci arriva Caicedo che salta più alto di Asamoah ma palla a lato 3' giallo a Radu, entrato duro su Politano quindi Vrsaljko va a muso duro sul difensore laziale e si prende anche lui il cartellino 3' conclusione insidiosa a giro di Cataldi, reattivo Handanovic nella respinta! 1' testa a testa Immobile - Skriniar al limite dell'area in posizione defilata con il difensore che lo trattiene un pò. Punizione interessante per i biancocelesti, una sorta di mini corner si parte con il calcio d'avvio per la Lazio le squadre fanno il loro ingresso in campo, nessun cambio nell'intervallo 1' TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il doppio vantaggio dell'Inter grazie alle reti di Icardi e Brozovic. Poca Lazio e tanto possesso palla dei nerazzurri che con il passare dei minuti hanno dato maggiore continuità al gioco. A risentirci fra qualche istante per seguire le mosse di Inzaghi nella ripresa 44' 1 minuto di recupero 41' BROZOVIC!!! RADDOPPIO DELL'INTER!!! sugli sviluppi dell'angolo cross di Joao Mario allontanato di testa da Milinkovic sui piedi del centrocampista che con il mancino fulmina Strakosha con un bolide molto angolato che si infila alla sua destra 40' sponda in area di Icardi per Vecino che calcia rasoterra forte sul primo palo, Strakosha in angolo con un tocco con le ginocchia! 37' dall'altra parte conclusione alta da fuori area di Milinkovic dopo uno scambio Immobile - Caicedo 36' palla di Vrsaljko a centroarea per il colpo di testa di Vecino e ottimo il riflesso di pugni per Strakosha! 36' punizione conquistata sulla destra da Politano e torri nerazzurre che si appostano in area 35' da alcuni minuti piove incessantemente sull'Olimpico 34' cambio obbligato per Inzaghi con Cataldi per Badelj 32' gioco fermo, problemi per Badelj, oggi schierato ma non al meglio. Il giocatore assistito dallo staff medico viene accompagnato fuori dal campo 31' prova uno scambio a tre Immobile, Caicedo con palla al limite per Parolo che non ci pensa due volte a calciare ma la difesa smorza la conclusione che arriva docile tra le braccia di Handanovic 31' giallo a Immobile per proteste e punizione Inter per un fallo di Radu, riparte la squadra di Spalletti 28' ICARDII!!!! VANTAGGIO DELL'INTER!!! esterno destro sotto misura su sponda di Vecino che a sua volta aveva ricevuto una sponda di petto di Perisic. La palla dentro era stata messa da Politano con un cross morbido 28' fitta rete di passaggi dei nerazzurri in orizzontale, la Lazio non pressa 26' buon dribbling di Marusic su Asamoah, giallo per il nerazzurro che lo colpisce da dietro 25' troppo timida la catena di destra nerazzurra con Politano un pò in ombra al momento 22' azione rapida di contropiede con Perisic che si accentra e calcia con l'interno appena dentro area con palla in diagonale rasoterra che esce di un soffio a lato alla sinistra di Strakosha! 21' non si chiude uno scambio sulla trequarti tra Joao Mario e Perisic, azione che sfuma 19' palla sottratta da Caicedo a Brozovic che per non correre rischi lo stende, primo giallo della partita 18' la gara sembra poter decollare da un momento all'altro, per adesso solitarie fiammate che la rendono gradevole 16' palla molto bella in verticale per Immobile scattato sul filo del fuorigioco e rimontato da Miranda. Nell'occasione l'attaccante è sembrato un pò lento 15' angolo di Badelj che per poco non sorprendere Handanovic che coperto bene blocca in due tempi la sfera. Dall'altra parte bel gesto tecnico di Brozovic, tunnel a Lulic quindi la squadra termina sul fondo per il corner. Sugli sviluppi cross morbido a centroarea per Skriniar che colpisce debolmente tra le braccia di Strakosha 14' cross pericoloso di Lulic per Milinkovic anticipato in gioco aereo dall'attento Miranda che gli ha tolto la possibilità di controllar palla in area. Lo stesso difensore nerazzurro attento a chiudere in angolo Immobile 13' tutto in verticale: Brozovic per Vecino ma filtrante per Icardi troppo lungo 12' ottima percussione di Milinkovic che supera Vrsaljko nel contrasto e apre a sinistra per Lulic ma la difesa riesce a chiudere bene le maglie 11' avvio piuttosto autoritario dei nerazzurri che tengono un prolungato possesso palla 10' buona palla dentro di Vrsaljko al centro per Icardi anticipato dalla difesa ma fallo laterale in attacco 9' cross dal fondo molto insidioso di Perisic dopo un doppio passo su Luiz Felipe e Icardi posizionato sul palo opposto per un soffio non riesce a colpire in porta! palla sul fondo 6' punizione dalla sinistra per i biancocelesti, quasi al vertice dell'area. Batte Badelj direttamente tra le braccia di Handanovic 5' cross dal fondo di Parolo, bene in anticipo Miranda quindi contro cross sul palo opposto per Parolo che in scivolata non arriva sul pallone 3' dall'altra parte conclusione senza molte pretese di Luiz Felipe dalla distanza, palla alta 2' cross dal fondo rasoterra di Vrsaljko che si è sovrapposto bene con Vecino che calcia alto appostato all'altezza del primo palo 1' scambio Asamoah - Perisic e palla quasi al limite per Joao Mario anticipato, quindi qualche istante dopo respinto in fallo laterale un tentativo di cross quasi dal fondo di Politano partiti! calcio d'avvio per i nerazzurri Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera in campo Lazio e Inter per il big match posticipo della decima giornata. Seguiremo il match minuto per minuto, non perdetevi una sfida molto importante in chiave classifica.

La presentazione del match

ROMA – Questa sera alle ore 20.30 (condizioni meteo permettendo) si giocherà Lazio – Inter, incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine bianco-celeste che sta vivendo un buon periodo di forma: nell’ultimo turno vittoria in casa del Parma mentre in Europa League successo di fondamentale importanza in casa del Marsiglia. Quarta posizione in classifica per la formazione capitolina che ha conquistato 18 punti. Dall’altra parte c’è la squadra nerazzurra che in campionato viene dalla vittoria nel derby mentre in Champions League è arrivata la sconfitta in quel di Barcellona. Terza posizione in classifica per la squadra di Spalletti che ha raccolto 19 punti fino a questo momento.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe Acerbi e Radu. A centrocampo Badelji in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco Caicedo favorito su Correa e Luis Alberto per affiancare Immobile.

QUI INTER – Spalletti dovrebbe schierare la sua squadra col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, reparto difensivo composto da Vrsaljko e Asamoah sulle fasce mentre nel mezzo Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic e Gagliardini in cabina di regia mentre davanti Politano, Keita e Perisic a supporto di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

Lazio – Inter, posticipo della decima giornata di Serie A, sarà trasmesso in esclusiva da Sky sia sul satellite, sia sul digitale terrestre, precisamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Lazio – Inter

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo; Immobile. Allenatore: Inzaghi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Keita, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

STADIO: Olimpico di Roma