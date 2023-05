Lazio – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Lecce di venerdì 12 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A

ROMA – Venerdì 12 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio – Lecce, anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20:45.

La squadra di Sarri riceve all’Olimpico il Lecce di Baroni. Per la Lazio non è un buon momento, nelle ultime quattro gare i biancocelesti hanno trovato la vittoria solamente contro il Sassuolo perdendo contro il Milan e consecutivamente contro Inter e Torino. Nelle ultime gare la squadra capitolina si è fatta rimeontare un discreto vantaggio accumulato sulle inseguitrici della zona Champions facendosi scavalcare al secondo posto dalla Juventus, ora sono solo tre i punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Milan. Dall’altra parte del campo ci saranno i giallorossi anche passato momenti migliori infatti, dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Verona, si sono ritrovati con solo quattro punti vantaggio sullo Spezia terzultimo che sarà il prossimo avversario della squadra di Baroni in campionato dopo la sfida dell’Olimpico di venerdì sera. Come gli avversari di giornata anche i salentini nelle ultime quattro gare hanno trovato una sola volta i tre punti. La gara sarà affidata al Sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, il quarto uomo sarà Sacchi, mentre al VAR andranno Fabbri e Longo.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

I convocati del Lecce

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Romagnoli, Tuia, Umtiti

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Strefezza, Oudin, Voelkerling

L’arbitro

Sarà il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere Lazio – Lecce, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Sono ben 21 i precedenti dell’arbitro toscano per quel che riguarda la Lazio che ha il bilancio in positivo con questo direttore di gara: dodici vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Per quanto concerne il Lecce, invece, i precedenti sono cinque con i giallorossi che hanno trovato la vittoria in due occasioni, perdendo solo in una occasione.

I precedenti tra Lazio e Lecce

Sono 43 i precedenti tra Lazio e Sassuolo in Serie A. Il bilancio è a favore dei capitolino che hanno trovato la vittoria per venti volte contro le undici dei salentini, unidici sono anche le volte che le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata quando i giallorossi si imposero per due reti a uno in rimonta grazie alle reti di Colombo e Strefezza che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Immobile.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Maurizio Sarri non avrà a disposizione Cataldi per infortunio. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa solito ballottaggio Lazzari-Marusic con Hysaj sicuro di una maglia da titolare, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Marcos Antonio dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Milinkovic e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Ciro Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

QUI LECCE – Modulo speculare per i salentini. Tra i pali Baroni si affiderà a Falcone, in difesa ci saranno Gendrey, Baschirotto, Umititi e Gallo. Hjulmand sarà al centro del centrocampo con Blin e Oudin che completeranno il reparto. Strefezza, Ceesay e Di Francesco comporranno il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Lazio – Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Lecce, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Lecce in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.