Serie A, Lazio – Lecce 4-2: il tabellino

Il tabellino di Lazio – Lecce

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (71′ Bastos), Luiz Felipe, Acerbi; Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva (51′ Cataldi), Milinkovic-Savic, Lazzari, Correa (86′ Berisha), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Lukaku, Vavro, Parolo, Jony, Adekanye, Anderson, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (86′ Rispoli), Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (69′ Shakov); Mancosu; Babacar (72′ La Mantia), Lapadula. A disposizione: Riccardi, Vera, Benzar, Dubickas, Vigorito, Falco, Dell’Orco, Imbula. Allenatore: Liverani

STADIO: Olimpico

RETI: 30′ e 79′ Correa, 39′ Lapadula, 61′ Milinkovic-Savic, 77′ rig. Immobile, 85′ La Mantia

AMMONITI: Mancosu, Lucas Leiva, Lapadula, Immobile, Lucioni, Shakhov

ESPULSI: –

RECUPERO: nessun minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.

NOTE: Assist di Luis Alberto per l’1 a 0. Assist di Rossettini per l’1 a 1. Assist di Acerbi per il 2 a 1. Rigore parato da Strakosha su Babacar. Assist di Immobile per il 4 a 1. Assist di Petriccione per il 4 a 2.