Lazio – Midtjylland: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Midtjylland di giovedì 27 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 5a giornata di Europa League

ROMA – Giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 18.45, andrà in scena il match Lazio – Midtjylland, partita valida per la 5a giornata del gruppo F della Europa League 2022/2023. Regna l’equilibrio più assoluto nel gruppo dei capitolini dove le quattro squadre si trovano tutte a 5 punti. La compagine di Sarri ospiterà all’Olimpico di Roma i danesi del Midtjylland che all’andata hanno schiantato i biancocelesti con un netto 5-1. Le due formazioni arriveranno alla sfida dopo due partite molto impegnative giocate in campionato: gli ospiti hanno infatti pareggiato sul campo del Copenaghen, mentre gli aquilotti hanno vinto a Bergamo contro l’Atalanta.

Indice

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - MIDTJYLLAND Giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle 18:45 la cronaca con commento in diretta.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Solito 4-3-3 per Maurizio Sarri che dovrà ancora fare a meno del suo bomber Ciro Immobile. In portà andrà Ivan Provedel, mentre in difesa ci saranno Hysaj, Patric, Gila e Marusic. A centrocampo andranno Luis Alberto, Cataldi e Vecino, mentre il tridente offensivo sarà formato da Zaccagni, Anderson e Pedro.

QUI MIDTYJYLLAND – Modulo speculare per i danesi. Lossl difenderà i pali con Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho a formare la linea difensiva. I tre di centrocampo saranno Olsson, Martinez, Evander, ai lati della punta Dreyer agiranno Isaksen e Sisto.

Le probabili formazioni di Lazio – Midtjylland

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Midtjylland – Lazio, valevole per la seconda giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Midtjylland – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.