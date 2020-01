Lazio-Napoli 1-0, il tabellino: decisivo Immobile nel finale

Il tabellino di Lazio-Napoli 1-0 il risultato finale: decima vittoria consecutiva per i padroni di casa, decisivo Immobile nel finale.

ROMA – Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio centra la decima vittoria consecutiva battendo il Napoli 1-0. A decidere l’incontro dell’Olimpico il gol del solito Immobile al termine di un match equilibrato e combattuto da entrambe le squadre. Non smette di sognare la squadra di Inzaghi che, grazie a questa vittoria, sale a quota 42 punti mettendo pressione a Juventus e Inter mentre la squadra di Gattuso scivola al decimo posto in classifica.

Lazio-Napoli 1-0: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (81′ Berisha), Luis Alberto (90′ Jony), Lazzari; Caicedo (64′ Cataldi), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Jorge Silva, Cataldi, Berisha, Anderson, Jony, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Allan (83′ Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon (88′ Elmas), Milik, Insigne (91′ Lozano). A disposizione: Daniele, Karnezis, Luperto, Gaetano, Elmas, Llorente, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso

RETI: 82′ Immobile (L)

AMMONIZIONI: Lazzari, Lulic (L), Manolas (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico