Inter – Atalanta, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni titolari della partita tra Inter e Atalanta, gara valida per la 19ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

MILANO – Tutto è pronto a San Siro per l’inizio di Inter – Atalanta, anticipo serale e big match della diciannovesima e ultima giornata del giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. La squadra di Conte proviene dalla vittoria ottenuta sul campo del Napoli ed è in testa alla classifica con 45 punti, a pari merito con la Juventus, decisa a conquistare il titolo di Campione d’inverno. Non sarà facile perché di fronte c’è l’Atalanta, che viene da due manite consecutive, contro Milan e Parma e in classifica è quinta a quota 34. In campo la miglior difesa del campionato (soltanto 15 gol subiti dall’Inter), contro il miglior attacco (48 reti realizzate dall’Atalanta). La tradizione a San Siro non è favorevole agli orobici. Il bilancio parla di 58 incontri disputati a Milano, con 40 vittorie dei padroni di casa, 9 pareggi e solo 9 affermazioni degli ospiti: 114 gol fatti dall’Inter, 45 dall’Atalanta. Calcio di inizio previsto per le ore 20.45. Le formazioni saranno comunicate attorno alle ore 19.45.

SEGUI LA DIRETTA

Nella conferenza stampa della vigilia Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha riconosciuto che l’Atalanta è molto più forte di un anno fa; ha ritmo e intensità ed è bella a vedersi. Per lui sarebbe importante vincere e per farlo la propria squadra dovrà andare oltre le proprie possibilità. Conte non ha dato impotanza al titolo di Campione d’inverno, perchè, a suo parere, conta solo arrivare primi alla fine.

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha sottolineato il valore degli avversari, grazie anche a Conte, e sottolineato che la partita sarà importante più che per la classifica per capire quanto si è vicini o lontani da una squadra come l’Inter.

Le formazioni ufficiali di Inter – Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Vecino, Agoume, Politano, Sanchez, Esposito. Allenatore: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Masiello, Okoli, Heidenreich, Castagne, Da Riva, Malinovskyi, Traoré, Muriel, Pasalic, Piccoli. Allenatore: Gasperini