Lazio – Novara 3-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Novara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Lazio – Novara, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: LAZIO-NOVARA 3-0 46' Lazio vicinissima al quarto gol con Bastos che, dall'interno dell'area, esplode il mancino ma Benedettini salva ancora. 45' Due minuti di recupero. 42' Lazio ad un passo dal quarto gol con Luis Alberto che entra in area e calcia ma l'estremo ospite salva. 40' Cinque minuti più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 38' Si aprono anche spazi importanti, adesso, per la Lazio. Novara che è uscito dal match dopo la prima rete bianco-celeste. 36' Tris della Lazio con Immobile che, al termine di una bella azione, insacca da due passi. 35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LAZIO! IMMOBILE! 34' Lazio che torna a premere in questo finale di tempo. 32' La vincente di questo confronto affronterà una tra Inter e Benevento. 30' Fase statica della partita con il Novara che prova riorganizzare le idee mentre la Lazio rifiata. 27' Ritmi più bassi adesso, la Lazio non ha la necessità di spingere a spron battuto adesso. 25' Superata da poco la metà della prima frazione di gioco, Lazio che sta controllando la sfida senza troppi patemi. 23' E adesso si fa veramente dura per la compagine piemontese che non aveva cominciato male il match. 21' Benedettini intuisce e para ma sulla respinta c'è ancora Immobile che non fallisce. 20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIO! IMMOBILE! 19' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! 19' Continua a spingere la formazione di Inzaghi mentre i piemontesi sembrano aver accusato il colpo. 17' Abbiamo superato da poco il primo quarto d'ora del match, Lazio in vantaggio sul Novara. 15' Lazio che sta provando a legittimare il vantaggio. 13' Passa in vantaggio la Lazio con Luis Alberto che, servito da Immobile, insacca col mancino. 12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIO! LUIS ALBERTO! 12' Partita divertente, le due squadre sono già molto lunghe. 10' Primi dieci minuti di gara che sono andati via, sempre 0-0 tra Lazio e Novara ma partita divertente. 8' Su capovolgimento di fronte occasione clamorosa per gli ospiti con Eusepi che si presenta davanti a Strakosha ma il portiere della Lazio salva con un miracolo. 8' Lazio ad un passo dal vantaggio con Caicedo che, sugli sviluppi di un cross di Luis Alberto, colpisce di testa ma Benedettini salva. 7' Calcia Luis Alberto ma il suo destro si perde alto di qualche metro. 6' Punizione da buona posizione in favore dei padroni di casa. 5' Buona intensità da parte del Novara, la compagine piemontese sta giocando senza particolari timori riverenziali. 3' Ritmi bassi in questo avvio di gara, le due compagini si stanno ancora studiando. 1' PARTITI! E' cominciata Lazio-Novara! 14.57 Le squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia! 14.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 14.30 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 14.11 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con Caicedo e Immobile a comporre il tandem offensivo mentre il Novara risponde col 4-3-1-2 con Schiavi alle spalle del tandem offensivo formato da Manconi ed Eusepi. 14.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Lazio-Novara, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. IL TABELLINO LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Silva, Murgia, Patric, Durmisi, Lulic, Badelj, Parolo, Berisha, Neto. Allenatore: Inzaghi. NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Manconi, Eusepi. A disposizione: Di Gregorio, Drago, Sbraga, Migliavacca, Buzzegoli, Cattaneo, Fonseca, Mallamo, Cordea, Kyeremateng, Stroppa. Allenatore: Viali. RETI: 12' Luis Alberto (L), 20' Immobile (L), 35' Immobile (L) AMMONIZIONI: ESPULSIONI: RECUPERO: 2' nel primo tempo STADIO: Olimpico

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione capitolina che, prima della sosta, ha pareggiato in casa contro il Torino. La squadra di Inzaghi occupa la quarta posizione in classifica con 32 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione piemontese che occupa la decima posizione nel Gruppo A di Serie C ma è imbattuta da ben dodici partite. La compagine di Viali è arrivata sin qui eliminando squadre del calibro di Pisa, Perugia e Brescia. La gara dell’Olimpico sarà arbitrata dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

QUI LAZIO – Inzaghi potrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Proto in porta, pacchetto difensivo composto da Wallace, Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lukaku e Marusic. In attacco tandem offensivo composto da Immobile e Caicedo.

QUI NOVARA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Benedettini in porta, pacchetto difensivo composto da Cinaglia e Visconti sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bove e Chiosa. A centrocampo Ronaldo in cabina di regia con Sciaudone e Nardi mezze ali mentre davanti Schiavi a supporto del tandem offensivo composto da Eusepi e Manconi.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Sarà inoltre possibile assistere la gara anche in streaming attraverso la piattaforma di Rai Play.

Le probabili formazioni di Lazio – Novara

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Eusepi, Manconi. Allenatore: William Viali.

STADIO: Olimpico