Lazio, per il ritorno Felipe Anderson servono 10 milioni

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Felipe Anderson avrebbe dato la sua disponibilità al ritorno ma la Lazio dovrà trattare con il West Ham.

ROMA – La Lazio pensa al ritorno di Felipe Anderson. Lo riporta Gianluca Di Marzio spiegando che Lotito per regalare a Sarri un esterno di qualità guarda a una vecchia conoscenza come Felipe Anderson. C’è stato un incontro tra l’agente del brasiliano e Igli Tare per valutare un eventuale ritorno. Le parti stanno ragionando su un’operazione a titolo definito per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro. La Lazio ragiona sull’affare, ma prima deve completare alcune operazioni in uscita. Attenzione perché a Maurizio Sarri Felipe Anderson piace, il brasiliano, in attesa di capire se si concretizzerà il suo ritorno a Roma, inizierà a breve la preparazione con il West Ham, con cui la Lazio non ha ancora un’intesa.