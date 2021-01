Serie A, Lazio – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Roma del 15 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata di Serie A

ROMA – Venerdì 15 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena il debry capitolino Lazio – Roma, valevole per l’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Inzaghi che viene dalla vittoria esterna contro il Parma ed in classifica occupa l’ottavo posto con 28 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione di Fonseca che è reduce dal pareggio casalingo contro l’Inter ed in classifica occupa il terzo posto solitario con 34 punti. Sono ben 154 i precedenti tra le due squadre nel massimo campionato italiano con la Lazio che ha raccolto 38 vittorie contro le 54 della Roma mentre i pareggi sono 60. Per quanto concerne il bilancio delle sfide giocate in casa laziale: 27 volte la partita è terminata in parità, in 25 occasioni ha vinto la Roma e in 24 la Lazio.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 15 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con il commento della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Pochi dubbi per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Marusic. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

QUI ROMA – Idee chiare anche per Fonseca che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ibanez, Smalling e Mancini. A centrocampo Villar e Veretout in cabina di regia con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie esterne mentre in attacco spazio a Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Roma, derby capitolino valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida dell’Olimpico sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming grazie a Sky Go, l’applicazione che Sky mette a disposizione degli abbonati e che si può facilmente scaricare sul proprio pc, smartphone o tablet. Un’ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può scegliere il meglio della programmazione satellitare. Si potrà assistere anche a Lazio – Roma previo l’acquisto di uno dei pacchetti a disposizione.

Le probabili formazioni di Lazio – Roma

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Olimpico