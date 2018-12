Lazio – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Sabato 8 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena Lazio – Sampdoria, incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione capitolina che non sta attraversando un momento roseo: nell’ultimo turno pareggio in casa del Chievo per la squadra bianco-celeste che in classifica è scivolata in quinta posizione con 24 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine ligure che dopo un periodo negativo è tornata al successo battendo il Bologna in campionato e la SPAL in Coppa Italia. Decima posizione in classifica per la squadra di Giampaolo che ha conquistato 19 punti in 14 giornate.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 8 dicembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca dalla partita.

QUI LAZIO – La formazione capitolina potrebbe scendere in campo col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Wallace, Acerni e Radu. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle fasce spazio a Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI SAMPDORIA – Gli ospiti dovrebbero rispondere col 4-3-1-2 con Audero in porta, reparto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Tonelli e Andersen. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre in avanti Ramirez a supporto del tandem offensivo composto da Quagliarella e Defrel.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Lazio – Sampdoria, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile da pc, smartphone, tablet, PS4 e XboxOne.

Le probabili formazioni di Lazio – Sampdoria

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

STADIO: Olimpico