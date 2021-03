Lazio – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Spezia del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie B

ROMA – Sabato 3 aprile alle ore 15, allo stadio Olimpico di Roma, é in programma Lazio – Spezia, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Calcio di inizio previsto per le ore 15. I biancocelesti vengono dalla vittoria esterna di misura contro l’Udinese e in classifica sono settimi con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte; 43 gol fatti e 37 subiti. L’obiettivo é vincere per continuare l’inseguimento di Atalanta e Roma per il quarto posto, che significa Champions League, dal quale distano 6 punti dalla zona Champions mentre dalla zona Europa League sono lontani una sola lunghezza.

Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte, segnando 6 gol e subendone 9. Nello stesso periodo la squadra di Italiano, invece, ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 reti e incassandone 10. Viene dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Cagliari e ora occupa, a pari merito con Fiorentina e Benevento, la quattordicesima posizione a quota 29, con un cammino di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, e mantengono un vantaggio di 7 lunghezze sul terzultimo posto, dove si trova il Cagliari; 36 reti fatte e 51 subite. Nessun precedente all’Olimpico, in Serie A, tra le due compagini perché lo Spezia é una matricola della massima categoria. All’andata la Lazio si impose per 1-2. Pronostico a vantaggio della Lazio con vittoria quotata a 1.40.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 3 aprile dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita con commento in diretta.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi dovrà rinunciare soltanto a Luiz Felipe. Probabile il consueto modulo 3-5-2 con Reina tra i pali e davanti a lui Patric, Acerbi e Radu. In cabina di regia Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto; sulle fasce Lazzari e Marusic. In attacco Correa e Immobile.

QUI SPEZIA – Italiano dovrà fare a meno dell’infortunato Saponara mentre dovrebbe recuperare Erlic. Possibile un modulo 4-3-3 con Zoet tra i pali e retroguardia composta al centro da Erlic e Ismajli e ai lati da Salva Ferrer e Bastoni. A centrocampo Leo Sena, Ricci e Pobega. Tridente offensivo formato da Verde, Piccoli e Gyasi

Le probabili formazioni delle due squadre

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Salva Ferrer, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Leo Sena, M. Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Lazio – Spezia, valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid. Si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.