Lazio-Torino 4-0, il tabellino: doppietta di Immobile

Il tabellino di Lazio-Torino 4-0 il risultato finale: doppietta di un super Immobile, autorete di Belotti e gol di Acerbi per il successo della squadra di Inzaghi.

ROMA – Nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio schianta il Torino battendo la squadra Granata 4-0. Vittoria ipotecata nella prima frazione di gioco con le reti di Immobile e Acerbi mentre nel secondo tempo c’è spazio per la seconda rete dell’attaccante biancoceleste e l’autorete di Belotti. Con questo successo la formazione capitolina sale in quinta posizione con 18 punti, insieme a Napoli e Cagliari mentre il Torino scivola in dodicesima posizione.

Lazio-Torino 4-0: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (79′ Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi (75′ Parolo), Luis Alberto, Lulic; Caicedo (72′ Correa), Immobile. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco (52′ Verdi); De Silvestri, Meitè, Baselli (75′ Djidji), Lukic, Laxalt; Zaza (67′ Iago Falque), Belotti. Allenatore: Mazzarri

RETI: 25′ Acerbi (L), 33′ Immobile (L), 70′ Rig. Immobile (L), 90′ Autorete Belotti (T)

AMMONIZIONI: N’Koulou (T), Acerbi, Marusic (L)

ESPULSIONI: N’Koulou (T)

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 0′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico