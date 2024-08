Lazio – Venezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Venezia di domenica 18 agosto 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25

ROMA – Domenica 18 agosto, nella cornice dello Stadio “Olimpico” di Roma andrà in scena Lazio – Venezia, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che inizieranno il campionato dopo aver vinto l’ultima amichevole pre campionato nel Trofeo Ramon de Carranza contro il Cadice. La partita contro gli spagnoli è stata decisa dal nuovo acquisto Noslin che ha portato in vantaggio i capitolini con una girata di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

A far visita alla Lazio ci sarà, come detto in precedenza, il Venezia che è tornato in serie A dopo due anni nella cadetteria. I lagunari hanno già iniziato la stagione venendo eliminati ai trentaduesimi di finale in Coppa Italia soccombendo per tre reti a uno contro il Brescia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO – VENEZIA]

LAZIO:. A disposizione:



VENEZIA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Al momento ancora devono uscire le designazioni per quel che riguarda la prima giornata di Serie A. Restate sintonizzati con noi per gli aggiornamenti in merito.

I precedenti tra Lazio e Venezia

Sarà la trentaduesima volta che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei biancocelesti che hanno conquistato la vittoria in 17 circostanze, mentre il Venezia è uscito trionfante dalle gare contro i capitolini in otto occasioni. Sono state sei, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2021/2022 quando i biancocelesti si imposero una rete a zero grazie al rigore di Ciro Immoile

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Ivan Provedel, i terzini saranno Lazzari e Tavares con Romagnoli e Mario Gila a completare il reparto difensivo. La coppia in mediana sarà formata da Guendouzi e Rovella con Tchaouna, Castrovilli e Zaccagni che agiranno alle spalle di Castellanos.

QUI VENEZIA – Gli ospiti guidati da Eusebio Di Francesco si schiereranno con il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Joronen, il terzetto in difesa sarà composto da Altare, Svoboda e Sverko. Larghi a centrocampo ci saranno Zampando e Safrado con Andersen e Duncan. Pierini e Oristanio agiranno alle spalle dell’unica punta Gytkjaer.

Le probabili formazioni di Lazio – Venezia

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Duncan, Sagrado; Pierini, Oristanio; Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Venezia, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Venezia in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.