Lazio-Zenit: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Zenit-Lazio del 24 novembre 2020: incontro valido per la quarta giornata di Champions League, calcio d’inizio alle 21:00

ROMA – Tra poco scenderanno in campo i giocatori di Lazio e Zenit nel match valevole per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 20.00 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Zenit

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi [ufficiali dalle 20.00]

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Sutormin, Lovren, Rakitskiy, Zirkhov; Barrios, Douglas Santos; Kuzyaev, Erokhin, Mostovoy; Dzyuba. Allenatore: Semak [ufficiali dalle 20.00]

STADIO: Olimpico