Lazio – Zenit: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Zenit del 24 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata di Champions League

ROMA – Martedì 24 novembre alle ore 21 si giocherà Lazio – Zenit, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo F della Champions League 2020/2021. Da una parte c’è la formazione capitolina che, in campionato, viene dall’ottimo successo esterno contro il Crotone ed in classifica occupa la quinta posizione con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine russa che è reduce da un pari esterno ed in classifica occupa la prima posizione, al pari del CSKA Mosca, con 31 punti. Incontro decisivo per le sorti del girone visto che i padroni di casa sono al secondo posto con 5 punti mentre lo Zenit occupa l’ultimo posto solitario con 1 punto.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Acerbi, Hoedt e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Akpa Akpro e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Marusic. In attacco tandem offensivo composto da Immobile e Correa.

QUI ZENIT – I russi dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Kerzhakov tra i pali, pacchetto difensivo composto da Karavaev e Douglas Santos sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lovren e Rakitskiy. A centrocampo Barrios in cabina di regia con Zirkhov e Ozdoev mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Kuzyaev, Dzyuba ed Erokhin.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Zenit, valevole per la quarta giornata del Gruppo F della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Per la partita dell’Olimpico è inoltre prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5. Inizialmente doveva essere Juventus-Ferencvaros la sfida proposta da Mediaset, ma l’emittente ha successivamente optato per un cambio di programma, decidendo dunque mandare in onda la gara che vedrà protagonisti i biancocelesti. Gli abbonati Sky potranno seguire Lazio-Zenit anche in streaming attraverso Sky Go, il servizio la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web. Un’ulteriore opzione sarà rappresentata, in modalità del tutto gratuita, da Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Lazio – Zenit

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Hoedt, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. Allenatore: Semak

STADIO: Olimpico