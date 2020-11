Pronostico e quote per le scommesse di Lazio – Zenit, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League in programma mercoledì 4 novembre dalle ore 21. Per i bookmakers biancocelesti favoriti

ROMA – Martedì 24 novembre, allo stadio Olimpico,andrà in scena Lazio – Zenit, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League; calcio di inizio previsto per le ore 21. La squadra russa in classifica occupa l’ultima posizione con un solo punt. I biancocelesti hanno conquistato cinque punti nelle prime tre giornate ed in classifica occupano il secondo posto, dietro il Dortmund. In Serie A la formazione di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria conquistata a Crotone ed in classifica occupa il settimo posto con 14 punti. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-1.

L’incontro Lazio – Zenit, valido per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5, oltre ai canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). In alternativa, Zenit – Lazio sarà disponibile in streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky: occorrerà scaricare l’app ufficiale (gratuitamente) su pc, smartphone o tablet.

Champions League, Lazio – Zenit: biancocelesti dati favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,85 a 1,88. Il segno X è offerto da 3,60 a 3,75 mentre il segno 2 è dato da 3,90 a 4,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,22 a 1,24, l’X/2 da 1,87 a 1,90 mentre l’1/2 vale da 1,25 a 1,27.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale mediamente 1,95, l’Over 2,5 vale da 1,75 a 1,77. Credono che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,05 a 2,15, il goal mediamente 1,62.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6.50 a 7,25) seguito dall’1-0 (da 7,50 a 7,75 ) e dal 2-1 (da 8,00 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,25 a 4,25.