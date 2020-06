Le Lega Serie A ringrazia il Servizio Sanitario Nazionale

Prima del fischio di inizio delle gare previsto anche il minuto di raccoglimento per le vittime della Pandemia da COVID-19.

MILANO – Il calcio riparte con le due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, dopo uno stop di oltre tre mesi all’attività sportiva causato dall’emergenza Covid-19. Per commemorare tutte le vittime di questa pandemia sarà osservato prima del calcio di inizio delle due semifinali, in diretta TV RAI1, un minuto di silenzio, al termine del quale le squadre e gli ufficiali di gara rivolgeranno un applauso a tre professionisti del Servizio Sanitario Nazionale presenti sul terreno di gioco insieme con i calciatori.

I tre sanitari rappresenteranno simbolicamente tutto il personale sanitario del Ssn, medici, infermieri, professionisti, operatori, ricercatori e tutti coloro che si sono impegnati nella lotta contro Covid-19. È a loro che il mondo del calcio vuole rivolgere il suo grande ringraziamento.

Fin dall’inizio della pandemia, la Lega Serie A e i venti Club associati sono scesi in campo insieme, come un’unica squadra, per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale. Tutte le iniziative messe in atto dalle Società vengono raccontate attraverso la campagna social #WEAREONETEAM – TIFIAMO TUTTI PER LA STESSA SQUADRA, patrocinata da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Protezione Civile, e disponibile sul sito internet della Lega Serie A.