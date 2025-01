Lecce-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lecce-Genoa di Domenica 5 gennaio 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

LECCE – Domenica 5 gennaio, alle ore 15, allo Stadio “Via del Mare” di Lecce, andrà in scena Lecce-Genoa, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

I salentini arrivano da due ko di fila: 1-2 contro il Lecce e 2-0 contro il Como. Sono diciassettesimi a quota 16. Il loro percorso racconta di quattro partite vinte, quattro pareggiate e dieci perse, undici reti realizzate e trentuno incassate. I rossoblù, dopo aver espugnato il campo dell’Empoli, sono tredicesimi con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e sette sconfitte, sedici gol fatti e ventisette subiti. Nelle ultime cinque sfide il Lecce ha ottenuto quattro punti, il Genoa otto. Se il Lecce é chiamato ad invertire il trend negativo delle ultime settimane, il Genoa vuole mantenere il ruolino di marcia delle ultime giornata (con Vieira ha perso soltanto contro il Napoli).

Sono sedici i precedenti in Serie A tra le due compagini con il bilancio di due successi per il Lecce, cinque pareggi e nove affermazioni del Genoa. Nella passata stagione, il Lecce si aggiudicò la gara di andata con il risultato di 1-0 mentre il Genoa si impose in quella di ritorno per 2-1.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti della sezione di Prato e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2. Il IV Ufficiale sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR ci sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con AVAR Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL LECCE – Giampaolo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e con Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Coulibaly, Pierret e Rafia. Tridente offensivo composto da Tete Morente, Krstovic e Dorgu.

COME ARRIVA IL GENOA – Assenti Norton Cuffy, Ekuban, Malinovskyi e Messias. Viera dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Leali tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Bani e Vasquez e sulle fasce da Sabelli e Martin. In mezzo al campo Miretti, Badelj e Frendrup. Attacco affidato a Pinamonti, affiancato da Zanoli e Vitinha.

Le probabili formazioni di Lecce-Genoa

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Dorgu. Allenatore: Giampaolo.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Vieira.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: