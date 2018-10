Lecce – Palermo: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Palermo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LECCE – Domenica 21 ottobre alle ore 21 andrà in scena Lecce – Palermo, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Incontro che si preannuncia molto interessante visto che le due compagini occupano i quartieri alti della classifica. Da una parte c’è la formazione pugliese che è reduce dal successo in casa del Verona. Terza posizione in classifica per i salentini che hanno ottenuto 12 punti nelle prime sette giornate. Dall’altra parte, invece, ci sono i siciliani che sono tornati al successo grazie ai tre punto conquistati nel finale contro il Crotone. Quinta posizione in classifica per la compagine di Stellone che ha 11 punti.

La cronaca minuto per minuto

LECCE-PALERMO IN DIRETTA

QUI LECCE – Pochi dubbi per Liverani che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Venuti e Calderoni sulle fasce mentre nel mezzo Bovo e Meccariello. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Tabanelli e Arrigoni mezze ali mentre in attacco Mancosu a supporto del tandem offensivo composto da Palombi e La Mantia.

QUI PALERMO – Dubbi per Stellone che potrebbe cambiare modulo mandando in campo i suoi col 3-4-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo formato da Bellusci, Struna e Rajkovic. A centrocampo Jajalo e Haas in cabina di regia con Salvi e Mazzotta sulle corsie esterne mentre davanti Trajkovski a supporto della coppia d’attacco composta da Puscas e Nestorovski.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Lecce – Palermo, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2018/2019, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Lecce – Palermo

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Bovo, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Arrigoni; Mancosu; La Mantia, Palombi. Allenatore: Liverani

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Struna, Rajkovic; Salvi, Jajalo, Haas, Mazzotta; Trajkovski, Puscas, Nestorovski. Allenatore: Stellone

STADIO: Via del Mare