Retrocede in Serie B anche il Lecce che raggiunge SPAL e Brescia, il Parma chiude il suo campionato con un buon risultato.

LECCE – Il Lecce è la terza squadra retrocessa in Serie B. Nel match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A il Parma batte 4-3 la formazione salentina condannando la formazione di Liverani. Doppio vantaggio immediato della formazione emiliana con Caprari e l’autorete di Lucioni ma i salentini riescono a reagire con Barak e Meccariello. Nella ripresa, complica il risultato del Genoa, il Lecce stacca la spina la squadra ospite va in rete con Cornelius e Inglese mentre ai pugliesi non basta Lapadula. La squadra di Liverani, dunque, retrocede in Serie B dopo un solo anno mentre il Parma chiude la sua buona stagione con un successo esterno.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: LECCE-PARMA 3-4 (2° TEMPO) SECONDO TEMPO 95' Fine partita. 91' Cinque di recupero. 88' Ultimo cambio nel Lecce con Monterisi che prende il posto di Meccariello. 87' Tra poco la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara, vedremo quando extra time deciderà di assegnare Mariani di Aprilia. 85' Parma nuovamente ad un passo dal gol con Barillà che arma il mancino di Siligardi ma la sua conclusione si perde altra sopra la traversa. 84' Encomiabile la formazione salentina che ci sta provando fino alla fine per provare a chiudere questo campionato con un risultato positivo. 82' Meno di seicento secondi più recupero alla conclusione del match, Parma sempre in vantaggio 4-3 sul campo del Lecce. 80' Parma ad un passo dal quinto gol con Siligardi che lascia partire un gran mancino da fuori ma Gabriel respinge in qualche modo la conclusione. 78' Può succedere di tutto in questo finale, almeno per quanto riguarda questo match. Ormai spacciato il Lecce per la corsa salvezza. Resta in Serie A il Genoa. 76' Parma ad un passo dalla quinta rete con Inglese che si presenta davanti a Gabriel ma gli calcia addosso. Squadre lunghissime ora. 75' Risultati dagli altri campi: Genoa-Hellas Verona 3-0, Sassuolo-Udinese 0-1 mentre Bologna e Torino stanno pareggiando 1-1. Lecce che attacca a caccia el pari. 73' Si riprende a giocare dopo il coolinge break, Parma in vantaggio 4-3 sul Lecce. La squadra di Liverani vuole chiudere con un buon risultato. 71' Altro cambio per il Lecce con Liverani che manda in campo Vera per Dell'Orco. 70' Accorcia le distanze la squadra di Liverani con Skahkov che colpisce il palo di testa. Sulla respinta c'è Lapadula che insacca di testa a porta vuota. 69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LECCE! LAPADULA! 68' Poker servito della formazione Ducale con Inglese che, sugli sviluppi di un cross di Barillà, devia quel tanto che basta per beffare Gabriel. 67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PARMA! INGLESE! 65' Copione tattico identico a quello della prima frazione con il Lecce che è conscio di essere già in Serie B mentre il Parma manovra senza affanni e rischi. 63' Girandola di cambi con D'Aversa che si gioca il quarto cambio mandando in campo anche Inglese al posto di Cornelius. 62' Triplo cambio per Liverani che manda in campo Majer, Petriccione e Shakhov al posto di Mancosu, Tachtisidis e Falco. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, Parma che è tornato in vantaggio in questa ripresa grazie alla dodicesima rete in campionato di Cornelius. 58' Parma ad un passo dalla quarta rete con Caprari che sguscia tra le maglie giallorosse e calcia ma Gabriel salva in qualche modo opponendosi. 57' Ha alzato definitivamente bandiera bianca la formazione di Liverani che sta attaccando a caccia di un buon risultato per chiudere il campionato. 55' Doppio cambio nel Parma con D'Aversa che manda in campo Regini e Siligardi per Laurini e Hernani. 53' Torna in vantaggio la formazione emiliana con Cornelius che sfrutta una conclusione errata di Barillà e a porta vuota insacca senz problemi. 52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PARMA! CORNELIUS! 51' Acuto dei padroni di casa con Falco che carica il mancino dei 25 metri ma la sua conclusione viene bloccata senza problemi da Sepe. 49' Parma in possesso palla in questi primi minuti della seconda frazione, Lecce che è riuscito a rimontare nel finale di primo tempo ma la salvezza resta quasi impossibile.. 47' Nell'intervallo primo cambio per D'Aversa che ha mandato in campo Dermaku al posto di Bruno Alves. 46' Ricomincia il secondo tempo di Lecce-Parma. PRIMO TEMPO 48' Fine primo tempo. 47' Lecce ad un passo dal 3-2 con Falco che, dall'interno dell'area, incrocia col destro ma la sua conclusione si perde a lato di pochissimo. 46' Pareggio del Lecce con Meccariello che, sugli sviluppi di un corner di Falco, stacca più in alto di tutti battendo Sepe. Rimontano i salentini! 45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LECCE! MECCARIELLO! 44' Lecce ad un passo dal pareggio con Saponara che arma il mancino di Mancuso che spara, incredibile, su Sepe. Intanto 3-0 del Genoa sul Verona. 42' Accorcia le distanze il Lecce con Barak che, sugli sviluppi di un cross di Mancosu, stacca più in alto di tutti e di testa insacca, 1-2 al Via del Mare. 41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LECCE! BARAK! 40' Ancora Parma pericoloso con Caprari che entra in area e calcia ma la sua conclusione si perde distante dai pali. 39' Prova ad alzare la pressione il Lecce, alla ricerca del gol della speranza, ma il Parma beneficia di spazi importanti in contropiede. Come accaduto nell'occasione del raddoppio. 37' Clamorosa occasione per il Lecce con Mancosu che calcia a porta vuota ciccando. Su capovolgimento di fronte mancino di Kulusevski ma Gabriel ci mette una pezza. 35' Dieci minuti più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. Ritmi molto bassi in questa fase. 33' Fase di gioco che non sta regalando nulla. Parma che è in gestione gara visto il punteggio che sta maturando mentre i salentini non riescono a risalire la china. 31' Match che continua ad essere a senso unico, gli emiliani dominano in lungo in largo contro un Lecce che non è nemmeno sceso in campo. 29' Si riprende a giocare dopo due minuti di pausa. Lecce che sembra aver alzato già bandiera bianca, facce affrante nel confronto con Liverani. 27' Cooling break al Via del Mare, dominio totale da parte del Parma che è in vantaggio 2-0 sul Lecce. 26' Intanto è arrivata anche la seconda rete del Genoa sul Verona, salvezza quasi impossibile ora per la formazione di Liverani. Serve un'impresa titanica. 25' Raddoppio del Parma con Caprari che avvia e conclude un'azione di contropiede: destro a giro dal limite per l'ex Pescara e palla nel sette. 24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PARMA! CAPRARI! 23' Metà della prima frazione che è andata in archivio, continua a dominare il Parma mentre il Lecce non ha ancora reagito allo svantaggio. 21' Si fa vedere nuovamente il Parma con Kulusevski che, dal limite, incrocia col mancino ma non angola abbastanza. Blocca senza problemi Gabriel. 20' Prova ad abbozzare una reazione la squadra di Liverani ma il risultato di Genova non sta certo aiutando, Grifone avanti sul Verona grazie a Sanabria. 18' C'è una sola squadra in campo fino ad ora. Lecce paralizzato dalla tensione e incapace di reagire, i padroni di casa hanno accusato pesamente il colpo. 16' Parma ad un passo dal raddoppio con Caprari che scambia con Kulusevski e si presenta davanti a Gabriel ma da pochi metri spedisce clamorosamente fuori. 14' Meritata la rete del Parma che ha cominciato nettamente meglio e con la mente sgombra. Intanto è arrivato anche il vantaggio del Genoa sul Verona. 12' Vantaggio del Parma con Hernani che rientra sul mancino e calcia colpendo il palo. Il pallone, poi, sbatte su Lucioni e termina in rete. 11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PARMA! AUTORETE LUCIONI! 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio al Via del Mare, non si sblocca la situazione ma il Parma è andato due volte vicino al vantaggio. 9' Lecce che, ovviamente, ha bisogno di vincere per salvarsi e sperare che il Genoa non faccia altrettanto contro il Verona. Risultato fermo sullo 0-0 anche a Marassi. 7' Grande chance per la squadra ospite con Darmian che mette al centro per il piatto di Kulusevski ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa. Ha cominciato meglio il Parma. 5' Lungo possesso da parte della formazione salentina che cerca spazi tra le maglie del Parma, sarà questo il canovaccio tattico della gara. 3' Primo squillo del Parma con Caprari che, dai 25 metri, lascia partire un bel destro da fuori ma Gabriel respinge in due tempi. Buon avvio degli emiliani. 1' PARTITI! E' cominciata Lecce-Parma! 20.43 I giocatori di Lecce e Parma fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.32 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.15 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.50 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il Lecce con Saponara e Falco alle spalle di Lapadula mentre il Parma risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo formato da Caprari, Cornelius e Kulusevski. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Lecce-Parma, incontro valido per l'ultima giornata di Serie A. IL TABELLINO LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello (88' Monterisi), Lucioni, Dell'Orco (70' Vera); Mancosu (61' Majer), Tachtsidis (61' Petriccione), Barak; Saponara, Falco (61' Shakhov); Lapadula. A disposizione: Sava, Vigorito, Monterisi, Rispoli, Rossettinim Vera, Majer, Petriccione, Maselli, Shakhov, Farias, Babacar. Allenatore: Liverani PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Gagliolo, Bruno Alves (46' Dermaku), Laurini (54' Regini); Hernani (54' Siligardi), Kurtic, Barillà; Caprari, Cornelius (62' Inglese), Kulusevski (71' Gervinho). A disposizione: Colombi, Dermaku, Balogh, Iacoponi, Pezzella, Regini, Kosznovszky, Sprocati, Gervinho, Adorante, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa RETI: 11' Aut. Lucioni (P), 24' Caprari (P), 40' Barak (L), 45' Meccariello (L), 52' Cornelius (P), 66' Inglese (P), 68' Lapadula (L) AMMONIZIONI: Kurtic, Bruno Alves (P) ESPULSIONI: // RECUPERO: 2' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo STADIO: Via del Mare

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione salentina che viene dall’importantissimo successo esterno contro l’Udinese che ha permesso ai pugliesi di sperare ancora nella salvezza. I padroni di casa, infatti, devono vincere e sperare che il Genoa non faccia altrettanto contro il Verona. Dall’altra parte, invece, troviamo la squadra emiliana che viene dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed in classifica occupano la decima posizione, insieme a Fiorentina e Bologna, a quota 46 punti. Dirigerà l’incontro il signor Mariani della sezione di Aprilia.

QUI LECCE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo formato da Donati e Rispoli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Meccariello e Lucioni. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Mancosu e Barak mezze ali. In attacco Saponara e Falco alle spalle di Lapadula.

QUI PARMA – Gli emiliani dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Pezzella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Kurtic in cabina di regia con Kulusevski e Barillà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo formato da Inglese, Caprari e Gervinho.

Le probabili formazioni di Lecce – Parma

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rispoli; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Falco; Lapadula. Allenatore: Liverani

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Caprari, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Via del Mare